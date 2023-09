QuironSaludAribau

L’Hospital Quirónsalud de Barcelona ha portat a terme amb èxit les primeres intervencions de pròtesi de turmell fent servir la tecnologia PSI (sigles en anglès d’instrument personalitzat específic). Es tracta del primer centre d’Espanya a implantar un nou model de pròtesi personalitzada, amb què es manté a l’avantguarda de la cirurgia ortopèdica al nostre país. Aquesta tècnica innovadora, que permet fer un estudi previ exhaustiu de la intervenció, així com també la creació de pròtesis a mida del pacient, suposa un avenç significatiu en la cirurgia de turmell i obre el camí perquè la cirurgia robòtica arribi a aquest àmbit.

El Dr. Eduard Rabat, director d’Institut Rabat i cap del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de Peu i Turmell de l’Hospital Quirónsalud Barcelona, i el Dr. Josep Torrent, responsable de la cirurgia de retropeu de la unitat, s’han encarregat de dirigir aquestes primeres intervencions. “Amb la tecnologia PSI, podem planificar i portar a terme la intervenció d’una manera més eficient, adaptant la pròtesi a l’anatomia de cada pacient, i amb la possibilitat de definir prèviament, juntament amb un equip d’enginyers, on tallar l’os exactament per aconseguir una inserció de la pròtesi el màxim de perfecta possible”, apunta el Dr. Rabat.

Per la seva banda, el Dr. Torrent afegeix que l’articulació del turmell és molt complexa, cosa que la fa difícil de substituir, i que gràcies als avenços dels últims anys s’ha pogut adaptar aquesta tecnologia PSI, que ja es feia servir en les pròtesis de genoll. “La pròtesi de turmell personalitzada és un avenç important en el tractament de les afeccions de l’articulació del turmell. Com que està dissenyada a mida, permet una adaptació precisa i una estabilitat més notable en comparació amb les pròtesis estàndard. Això es tradueix en una millora significativa en la mobilitat i a l’hora d’oferir una cirurgia més precisa i segura.”

Un estudi previ exhaustiu

La tecnologia PSI aplica un estudi exhaustiu previ que inclou la creació d’una representació tridimensional del peu i el turmell del pacient. Això permet al cirurgià, amb el suport d’un equip d’enginyers, dissenyar la col·locació exacta de la pròtesi i la mida més adequada perquè s’adapti a cada pacient. Amb aquestes dades, es creen unes guies en 3D que permetran, el dia de la cirurgia, col·locar la pròtesi desitjada al lloc planificat prèviament. Aquest tipus de tecnologia ja s’havia fet servir en intervencions de genoll, i els èxits aconseguits en aquesta cirurgia han servit perquè finalment s’hagi plantejat ampliar les seves indicacions també a les cirurgies de turmell. Al turmell existeixen alguns models de PSI, però els avenços en bioenginyeria han permès fer la modelització exacta del turmell, que ha permès aplicar aquesta tecnologia.

La pròtesi de turmell personalitzada, coneguda com a Quantum Total Ankle System, presenta una sèrie de característiques excel·lents que la fan destacar entre altres opcions de pròtesis. Algunes de les característiques principals d’aquesta pròtesi són:

Disseny personalitzat: abans de fer la cirurgia, podem dissenyar la pròtesi, que s’adapta a l’anatomia única de cada pacient, cosa que garanteix més precisió i un ajustament òptim.

Guies de tall 3D: amb l’ús de tecnologia de modelatge en tres dimensions, es generen guies de tall altament precises, cosa que facilita al cirurgià seguir una planificació preoperatòria precisa durant la intervenció.

Màxima funcionalitat: el Sistema de Turmell Total Quantum proporciona una àmplia gamma de moviment i una funcionalitat similar a la del turmell natural. Això permet als pacients recuperar la mobilitat i fer activitats quotidianes amb més comoditat i confiança.

Quan és necessària una pròtesi de turmell?

La necessitat de col·locar una pròtesi de turmell sol sorgir en casos de malalties degeneratives, traumatismes greus o condicions cròniques que afecten l’articulació del turmell. Els pacients que experimenten dolor crònic, rigidesa articular severa o pèrdua de la funció del turmell es poden considerar candidats per a aquest tipus d’intervenció. “No s’ha d’indicar en casos lleus, sinó només en aquells en què no hi ha cap altra solució”, apunta el Dr. Rabat, que afegeix que aquesta nova tecnologia es pot fer servir en qualsevol cas en què la pròtesi de turmell estigui indicada.

La pròtesi de turmell personalitzada, com la que s’aplica a l’Hospital Quirónsalud de Barcelona, ofereix diversos beneficis significatius, entre els quals trobem:

Alleujament del dolor: la pròtesi reemplaça l’articulació danyada, alleujant el dolor i millorant la qualitat de vida del pacient.

Restauració de la mobilitat: els pacients poden recuperar una part de la mobilitat perduda i portar una vida més activa i funcional.

Millora de l’estabilitat: la pròtesi proporciona estabilitat addicional a l’articulació del turmell i redueix el risc de caigudes i lesions secundàries.

Augment de la qualitat de vida: la intervenció amb pròtesi de turmell personalitzada ofereix als pacients la possibilitat de reprendre activitats diàries i esport de baix impacte, amb la qual cosa la seva qualitat de vida millora significativament.

L’Hospital Quirónsalud de Barcelona, per mitjà del seu equip destacat de cirurgians ortopèdics i la implementació de la tecnologia PSI, continua liderant el camí de la innovació mèdica a Espanya. El nostre compromís amb la utilització de les eines més innovadores reafirma l’obligació que ha adquirit l’hospital amb l’excel·lència mèdica i el benestar dels pacients.

