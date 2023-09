Arxiu - Hospital Clínic de Barcelona

El conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells , ha presentat aquest dijous informació sobre l'estat de les llistes d'espera a Catalunya, destacant que han reduït un 35% les llistes d'espera per a una intervenció quirúrgica els sis primers anys del 2023 respecte al any anterior: Tot i les bones dades, a Catalunya segueix havent-hi 12.228 persones pendents de rebre una cirurgia enfront de les 18.670 del 2022.

El conseller també ha informat que les peticions de proves diagnòstiques han augmentat un 14%, fins a les 539.875 els sis primers mesos de l'any, de les quals se n'han dut a terme 446.923, i el nombre de persones en llista d'espera per a una prova diagnòstic és de 63.650, un 0,5% més que el 2022.

També augmenta la llista d'espera d'una primera visita hospitalària, amb un 13% més respecte a l'any anterior: fins al juny del 2023 hi ha 162.329 persones pendents de fer una primera vista a un hospital i les peticions per a aquest tipus de visites han pujat un 8 %.

Balcells ha ofert aquestes dades a la Comissió de Salut del Parlament per informar sobre el desplegament del Pla de Millora d'Accessibilitat al Sistema Sanitari presentat el març d'aquest any, amb què preveien augmentar 140.000 visites, 142.000 proves diagnòstiques i 35.000 procediments quirúrgics.

Balcells ha reivindicat que la tendència de les llistes d'espera és l'adequada perquè, gràcies al pla impulsat, estan fent front a l'"embús" que hi havia per accedir a cirurgies i proves, tot i que ha reconegut que queda feina per fer.

PROFESSIONALS

El titular de Salut ha argumentat que no poden transformar el sistema sanitari si els treballadors estan "tensionats" i ha destacat la renovació del conveni del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (Siscat) per millorar-ne les condicions.

Tot i que creu que pot ser insuficient, ha remarcat que "la gran aposta de la millora pressupostària d'aquest any va als professionals" i ha urgit a aprovar el III Conveni de l'Institut Català de la Salut (ICS), i ha explicat que abans de acabar el 2023 la taula de negociació té prevista dues reunions més.



ATENCIÓ PRIMÀRIA

Balcells ha explicat que un dels objectius del pla era la millora "immediata" de l'accessibilitat a centres d'atenció primària (CAP) perquè van constatar fins i tot dificultats per fer consultes telefòniques.

Fins al juny del 2023, l'accessibilitat a l'atenció primària a cinc dies és del 64% i, a deu dies, del 81%; i la previsió del departament és assolir el 70% a cinc dies i el 90% a deu dies al desembre d'aquest any.

Salut vol que l'atenció primària faci més proves diagnòstiques i intervencions per reduir la "pressió" a l'atenció hospitalitzada i altres nivells assistencials.

PARTITS

La diputada socialista Assumpta Escarp ha coincidit amb el conseller en la necessitat de transformar el sistema sanitari català, però li ha advertit que "han governat" els últims anys i, per tant, són responsbals de la gestió del sistema que ara volen transformar.

La cupaire Laia Estrada ha acusat el conseller de fer una lectura "triomfalista" de la situació del sistema sanitari i, des dels comuns, la diputada Núria Lozano ha lamentat que el pla de fidelització de professionals no inclogui tots els perfils de treballadors del sector.

Jordi Albert (ERC) ha lamentat que no disposen del "finançament adequat" per tenir el sistema sanitari que voldrien a Catalunya, així com totes les competències i, des de Junts, el diputat Jordi Fàbrega ha agraït el to propositiu de Balcells perquè, segons ell, tots volen millorar els serveis dels catalans.

La diputada de Cs Anna Grau ha titllat el conseller d'incompetent, i en la mateixa línia s'ha expressat Maria Elisa García (Vox), que ha criticat la seva "lamentable gestió".