Els funcionaris de salut a l'Índia han tancat escoles, oficines i transport públic i estan fent proves a centenars de persones en un esforç per rastrejar i contenir un brot del virus Nipah, que ja ha matat dues persones i que té el potencial de matar fins i tot tres de cada quatre persones que infecta. Els experts per Forbes han assenyalat que aquesta situació té el potencial de sembrar una nova pandèmia.

Aquesta micrografia electrònica de transmissió (TEM) va mostrar diversos virions del virus Nipah que havien estat aïllats d'una mostra de líquid cefaloraquidi (LCR) d'un pacient

Els funcionaris de salut a l'estat de Kerala, al sud de l'Índia, s'estan afanyant a rastrejar i contenir el brot. Segons la premsa local, els treballadors de salut pública han fet proves a centenars de treballadors i les escoles, edificis governamentals, institucions religioses, transport públic i oficines públiques han estat tancats o suspesos en àrees de risc per frenar una possible propagació.

És el quart brot a l'estat des del 2018 i els experts adverteixen que l'àrea podria córrer un risc particular de propagació del virus atesa la destrucció dels hàbitats naturals de les ratapinyades per part dels humans a la regió.

No hi ha medicaments ni vacunes autoritzades per al seu ús contra el virus Nipah ni en humans ni en animals. El tractament per als infectats es limita a cures de suport ia abordar símptomes específics a mesura que sorgeixen. Algunes teràpies immunològiques elaborades amb anticossos monoclonals es troben a les primeres etapes d'assajos clínics, segons els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties.

El tractament antiviral remdesivir , que ja es fa servir en humans per a altres malalties, també va ser eficaç quan s'administra després de l'exposició al virus en estudis amb animals. També hi ha una vacuna contra el virus Hendra, un parent proper de Nipah, disponible per a cavalls a Austràlia i que sembla oferir cert grau de protecció contra la infecció per Nipah.

L'OMS ha designat Nipah com a patogen prioritari per a investigació i desenvolupament urgents, una de les 10 malalties que l'agència enumera com a potencial per sembrar la propera pandèmia per a la qual tenim poques o cap contramesura.

El que se sap del virus :