La campanya busca fomentar la donació de medul·la òssia, vital per tractar malalties com la leucèmia. EP

Més de 150 persones s'han registrat aquest dissabte a Madrid com a donants de medul·la òssia en el marc de la primera jornada de la campanya UMEdula, un projecte solidari de la Unitat Militar d'Emergències (UME) en col·laboració amb l'Organització Nacional de Trasplantaments, Centre de Transfusió de Sang de Madrid i l'Hospital de La Paz per fomentar la donació de medul·la.

Segons ha informat el Ministeri de Defensa, 153 persones s'han registrat com a nous donants de medul·la òssia als dos punts d'extracció col·locats aquest dissabte a l'Hospital de la Pau, una "xifra important" per "la dificultat de trobar donants compatibles per curar malalties com la leucèmia".

A més, en el marc d'UMEDula, s'ha dut a terme a l'hospital una marató de bicicleta estàtica en què han participat més de 1.300 persones de diferents institucions com la Delegació del Govern a Madrid i altres membres de les Forces Armades, serveis especialitzats com a SUMMA, SAMUR, bombers de la ciutat i Comunitat de Madrid i Forces i Cossos de Seguretat d'Estat com la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i la Policia de Madrid. Per aquest esdeveniment s'ha comptat amb bicicletes estàtiques i monitors de Viva Gym.

D'altra banda, s'han realitzat exhibicions d'entrenament funcional, equips cinològics de la UME i drones, així com s'ha ofert informació a dos punts instal·lats pel Centre de Transfusió de Sang de Madrid.

Demà continuaran les activitats d'UMEDula a ciutats com Sevilla, Gran Canària, Tenerife, València, Saragossa i Lleó amb diferents activitats i reptes esportius.