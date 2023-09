Aquesta troballa podria tenir implicacions a la dieta humana per controlar l'obesitat en el futur. EP

La digestió d'una criatura cruixent com els insectes o els crustacis, tal com es fa en alguns llocs com l'Àsia, comença amb el so cruixent rígida coberta protectora: l'exoesquelet que, per molt desagradable que sembli, aquesta coberta dura podria ser bona per el metabolisme accelerant la digestió i ajudant a contrarestar l'obesitat, segons un nou estudi realitzat en ratolins de la Facultat de Medicina de la Universitat de Washington a St. Louis (Estats Units), publicat a 'Science'.

Els investigadors van descobrir en ratolins que la digestió de quitina, una fibra dietètica abundant als exoesquelets d'insectes i també en fongs i closques de crustacis, activa el sistema immunològic. Una resposta immune activa es va relacionar amb un augment menor de pes, una reducció del greix corporal i una resistència a l'obesitat.

El sistema immunològic és ben conegut per protegir el cos contra diverses amenaces, inclosos bacteris, virus, al·lèrgens i fins i tot càncer. Els investigadors van trobar que un braç particular del sistema immunològic també participa a la digestió de la quitina.

La distensió de l'estómac després de la ingestió de quitina activa una resposta immune innata que fa que les cèl·lules de l'estómac augmentin la producció d'enzims, coneguts com a quitinases, que descomponen la quitina. Cal destacar que la quitina és insoluble (incapaç de dissoldre's en líquid) i, per tant, requereix enzims i condicions àcides severes per digerir-se.

Els investigadors van realitzar els experiments en ratolins lliures de gèrmens que no tenien bacteris intestinals. Els seus resultats mostren que la quitina activa les respostes immunes en absència de bacteris.

"Creiem que la digestió de la quitina depèn principalment de les quitinases del propi hoste", afirma Van Dyken. "Les cèl·lules de l'estómac canvien la seva producció enzimàtica mitjançant un procés al qual ens referim com a adaptació. Però és sorprenent que aquest procés passi sense aportacions microbianes, perquè els bacteris al tracte gastrointestinal també són fonts de quitinases que degraden la quitina", explica.

Van Dyken va observar que en ratolins amb bacteris intestinals, la quitina de la dieta alterava la composició bacteriana al tracte gastrointestinal inferior, cosa que suggereix que els bacteris intestinals també s'adapten als aliments que contenen quitina després que surten de l'estómac.

L'equip de recerca va descobrir que l'impacte més gran sobre l'obesitat en ratolins es produïa quan la quitina activava el sistema immunològic però no era digerida. Els ratolins alimentats amb una dieta rica en greixos també van rebre quitina. Alguns ratolins no tenien la capacitat de produir quitinases per descompondre la quitina.

Els ratolins que van menjar quitina però no van poder descompondre-la van guanyar la menor quantitat de pes, van tenir els mesuraments de greix corporal més baixos i van resistir l'obesitat, en comparació amb els ratolins que no van menjar quitina i amb els que sí que la van menjar però van poder descompondre-la.

Si els ratolins podien descompondre la quitina, encara se'n beneficiaven metabòlicament, però s'adaptaven produint en excés quitinases per extreure nutrients de la quitina.

Van Dyken i el seu equip planegen fer seguiment a les seves troballes en persones, amb l'objectiu de determinar si es podria afegir quitina a la dieta humana per ajudar a controlar l'obesitat. "Combinar aquests enfocaments amb un aliment que contingui quitina podria tenir un benefici metabòlic molt real", conclou.