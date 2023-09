Foto: Fundació Pasqual Maragall

Aquest dijous 21 de setembre se celebra el Dia Mundial de l'Alzheimer amb l'objectiu de promoure hàbits saludables i de prevenció d'aquesta malaltia que avui segueix sense cura. A Catalunya Press hem contactat amb la Doctora Nina Gramunt, neuropsicològa de la Fundació Pasqual Maragall. Compta amb una trajectòria professional de 25 anys en l'abordatge de l'envelliment, les demències i, particularment, la malaltia d'Alzheimer des de la investigació, la docència i la pràctica clínica amb principal focus en la detecció precoç i la prevenció.

En paraules a Catalunya Press, la Dra Gramunt explica que “amb el Dia Mundial de l'Alzheimer s'intenta sensibilitzar amb el nom creixent de casos que converteixen la malaltia en una pandèmia” .

Pel que fa als factors de risc previsibles i que podem evitar, que augmenten el risc de patir aquest trastorn, la doctora explica que “no podem generar falses expectatives dient que hi ha una fórmula que ens garanteixi no patir la malaltia, però sí que és cert que es mou en factors de risc. Cada persona té un risc més elevat o menor de desenvolupar la malaltia, hi ha alguns factors que no podem modificar, com l'envelliment , que és el major factor de risc ”.

Respecte als factors identificats que sí que ajuden a prevenir la malaltia, la doctora assenyala que "hi ha fins a 12 factors reconeguts que poden contribuir a disminuir el risc, parlem del control del risc cardiovascular, els hàbits de vida saludables, activitat física, nutrició". ..

"L'activitat cognitiva és molt important, hem d'estar mentalment actius"

Altres aspectes destacats és mantenir una bona rutina de son, en què segons la doctora, "el cervell neteja les restes tòxiques" . D'altra banda, evitar cops al cap i afavorir la vida social són aspectes molt importants.

ELS FAMILIARS DELS PACIENTS AMB ALZHEIMER

La convivència amb un familiar amb Alzheimer mai no és fàcil. El diagnòstic és, segons la Dra Nina Gramunt, "com l'esclat d'una bomba" , la seva ona expansiva arriba a tota la família. Posteriorment, "el deteriorament de la persona cap a la pèrdua d'autonomia i una dependència més gran d'altres persones, suposa un canvi de rols en la família".

"És un impacte global en forma d'ona expansiva que suposa moltes despeses econòmiques i del benestar de les persones"

Un dels temors més grans de qualsevol familiar, és que no recordin el seu nom, "és una de les coses més temudes, no sempre passa, i malauradament, si arriba el moment, el familiar o familiars, ja han fet un procés llarg on per desgràcia han hagut d'encaixar altres cops”, diu la doctora.

Això pot fins i tot derivar a la Síndrome de la Cuidadora , que consisteix en un profund desgast tant físic com emocional que pateix una persona cuidadora o que conviu amb una persona dependent. "És una percepció desbordant de desesperació de no tenir temps per a un mateix i sentiments de culpabilitat que generen frustració".

Tota aquesta mena de cures i ajudes que han de prestar els familiars, genera unes necessitats sicològiques que actualment el sistema sociosanitari espanyol no cobreix, la Doctora Nina Gramunt explica que "no existeix una estructura suficientment protocol·litzada i sistematitzada per atendre i detectar aquests casos".

UNA CONSCIENCIACIÓ CADA VEGADA MAJOR

La doctora explica que afortunadament “hem guanyat en coneixement i conscienciació de la malaltia, ara cada vegada hi ha més persones que demanen atenció professional en les primeres fases de la malaltia, trencant amb el mite que és normal amb l'edat, fins a cert punt, anar perdent memòria”.

UN RAIG D'ESPERANÇA A LA INVESTIGACIÓ

La doctora explica que “en els darrers mesos hi ha hagut bones notícies esperançadores en la investigació i esperem que es traslladi a la realitat clínica. Per primera vegada hem tingut resultats reeixits als Estats Units amb unes molècules que tenen un impacte en la neuropatologia de la malaltia reduint les plaques amiloides. S'ha aconseguit alentir els símptomes, feia 17 anys que no s'aprovava un fàrmac i és la primera vegada que té un efecte retardador".

"És un moment per celebrar que s'obre una nova porta cap a l'esperança"

Dia Mundial de l'Alzheimer

Imagina estar parlant amb el teu amic i no ser capaç de recordar el que et va dir ahir, al cap d'un temps, tornes a parlar amb ell i empitjores encara més, ja no ets capaç de recordar allò que has preguntat i comences a preguntar-ne una i una altra vegada el mateix. El que hem explicat anteriorment corresponen als primers símptomes de l'Alzheimer, una malaltia per a la qual actualment no existeix cura. Amb el temps, oblides el nom dels teus familiars, et perds en llocs on abans sabies sortir fins que finalment aquesta situació et supera i et porta a problemes socials d'aïllament, depressió i molts més.

Dies com avui, s'intenta conscienciar d'aquesta malaltia, honrar aquells que la investiguen i posar en valor tota la feina que fan familiars, coneguts i els mateixos pacients per lluitar dia a dia contra aquest trastorn del cervell.

L'Alzheimer és una malaltia que afecta prop de 800.000 persones a Espanya . Només el tractament ja suposa l' 1,5% del producte interior brut del país . La malaltia no només la pateixen les persones diagnosticades, sinó que també els milions de familiars, que acompanyen aquestes persones al seu dia a dia, obligant a modificar les seves rutines, rols i fins i tot problemes al nucli familiar.

Aquest dijous es tracta justament d'intentar visibilitzar aquesta problemàtica i tractar que no quedi en l'oblit el cas de milers de pacients i milions de familiars en una malaltia, en què malgrat fer-se petits passos endavant, segueix sense tenir cura.

El 35% dels casos d'Alzheimer es poden atribuir a nou factors previsibles de risc

Un dels objectius del Dia Mundial de l'Alzheimer és alertar dels factors de risc i provar de prevenir aquesta malaltia. Així doncs, segons la Societat Espanyola de Neurologia , hi ha nou factors que poden ajudar a prevenir fins al 35% dels casos.

Així, doncs, alguns dels factors que ajuden a prevenir l' Alzheimer són controlar la diabetis, la hipertensió arterial, l'obesitat, el tabaquisme, el sedentarisme, la depressió, la inactivitat cognitiva, la hipoacúsia i l'aïllament social podrien potencialment prevenir entre 1 i 3 milions de casos d'Alzheimer al món.

Altres aspectes importants a tenir en compte és el ràpid diagnòstic, segons la Societat Espanyola de Neurologia, s'estima que el 80% dels casos d'Alzheimer que encara són lleus estan sense diagnosticar.

A Espanya, la SEN calcula que el cost mitjà d'un pacient amb Alzheimer oscil·la entre els 17.100 i els 28.200€ per pacient i any. Un cost, que augmenta amb l'empitjorament cognitiu, arribant fins a 41.700€ en els casos greus i, en què una part dels pacients necessiten institucionalització. Tenint en compte tots els nivells de gravetat, la SEN estima que el cost total a Espanya del tractament de l'Alzheimer, en pacients més grans de 65 anys, és d'uns 10.000 milions d'euros anuals, cosa que representa l'1,5% del producte interior brut nacional.

L'Alzheimer, segona preocupació de salut a Espanya, a poca distància del càncer

Segons l'enquesta "Actituds i percepcions de la població espanyola sobre l'Alzheimer" elaborada per la Fundació Pasqual Maragall , amb el suport del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, la malaltia d'Alzheimer es manté com una de les condicions de salut que més preocupen la societat espanyola (63%), a poca distància del càncer (68%) i davant de l'ictus (57%) i l'infart (46%).

Els resultats també relleven que l'Alzheimer és la primera preocupació de salut a partir dels 55 anys, ja que el 79% dels enquestats ho considera el principal problema a què s'enfronten les persones grans, per sobre del càncer.