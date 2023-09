Les infeccions relacionades amb l'atenció sanitària (IRAS) causen anualment a Espanya 7.414 morts i originen uns costos directes de 2.025 milions d'euros, segons es reflecteix a l'estudi de prevalença puntual d'infeccions hospitalària a Espanya (EPINE), presentat al XXII Congrés Nacional i XI Internacional de la Societat Espanyola de Medicina Preventiva, Salut Pública i Gestió Sanitària .

Es tracta d'un estudi observacional prospectiu amb seguiment durant 30 dies de tots els pacients reclutats durant els anys 2022 i 2023 i en què han participat un total de 109.354 pacients de 310 hospitals. Un total de 8.551 havien desenvolupat alguna infecció durant la seva estada hospitalàries.

La mortalitat bruta va ser significativament més gran per als pacients infectats que per als no infectats (11,04% vs 5.87%) . En ajustar per edat, sexe i índex de gravetat a l'ingrés, els pacients infectats van mostrar un risc de morir als 30 dies superior al dels pacients no infectats.

La mortalitat atribuïble dels pacients infectats va ser del 34,6% i la mortalitat atribuïble poblacional --la de tots els pacients hospitalitzats-- va ser del 2,7%. L'excés d'estada atribuïble a les IRAS va ser de 6,9 dies per un pacient infectat.

"Les IRAS originen una importantíssima càrrega de mort i costos a Espanya; i cal implementar programes efectius i eficients per prevenir-les i així reduir-ne la incidència i els costos derivats", ha apuntat Ángel Asensio, director de l'estudi Epine.

La doctora Mireia Cantero, especialista en Medicina Preventiva a l'Hospital Porta de Ferro-Majadahonda, ha insistit que "les IRAS tenen un impacte en tots els sistemes sanitaris, per la qual cosa la seva prevenció i el control són crucials per a la seguretat del pacient" .

Per evitar les infeccions i reforçar les estructures implicades en la prevenció i el control, l'Organització Mundial de la Salut ha desenvolupat una sèrie d'eines i guies. Entre altres, el 2018 va publicar el Marc d'Avaluació de Prevenció i Control d'Infeccions (IPCAF en anglès, per les sigles en anglès), que permet als centres sanitaris avaluar les estructures i les pràctiques de prevenció i control d'infeccions.

En aquest sentit, Cantero ha explicat que a Espanya gairebé no hi ha estudis que avaluïn les estructures i pràctiques de prevenció i control d'infeccions . Mancant completar la recollida de dades, un total de 210 hospitals dels 310 que participen a l'estudi han remès al centre coordinador d'Epine l'enquesta IPCAF emplenada.

Els resultats preliminars de l'enquesta mostren que la puntuació IPCAF global de tots els hospitals va ser de 645 (sobre una puntuació màxima possible de 800), cosa que corresponia a un nivell avançat de prevenció i control d'infeccions. Aquests resultats són semblants als descrits per altres països desenvolupats com Alemanya, Àustria i Suïssa.

Un 6% dels hospitals tenien un nivell de prevenció i control d'infeccions bàsic, un 32% intermedi i un 62% avançat. Els hospitals de 650 o més llits, terciaris i privats es van autoavaluar amb una puntuació millor.

Per components, les puntuacions van ser menors a l'apartat de formació i estratègies multimodals. El component que va aconseguir la màxima puntuació va ser infraestructura, materials i equips.

"En general, les estructures i activitats de prevenció i control d'infeccions estan ben establertes a Espanya. En conjunt, els hospitals participants van assolir una puntuació mitjana de 645, fet que, segons les definicions aplicades a la IPCAF, es tradueix en un nivell avançat Tot i això, atès que alguns hospitals s'ubiquen en les categories bàsica o intermèdia, l'estudi posa de manifest cert grau d'heterogeneïtat i un potencial de millora”, ha conclòs Cantero.