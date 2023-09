El ministre de Sanitat en funcions, José Miñones, ha fixat en un 80% de la població diana l'objectiu de la campanya de vacunació contra la grip aquesta tardor, recalcant que són els més grans de 60 anys, els professionals sanitaris i els pacients amb malalties respiratòries els principals destinataris de la vacuna, que tornarà a combinar-se amb la vacuna contra el Covid.

A preguntes dels mitjans des de la localitat guadalajarenya de Mondéjar, Miñones ha apuntat que el sistema de vacunació s'avançarà en algunes comunitats autònomes l'última setmana de setembre i en d'altres es farà "al llarg del mes d'octubre".

"Seguirem les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut pel que fa a les vacunes. Volem arribar a aquest objectiu del 80 per cent per estar el més protegits possible", ha indicat, en el marc de la seva visita a una farmàcia de la localitat per commemorar el Dia Mundial del Farmacèutic, que se celebra dilluns que ve.

PROGRAMA DE FARMÀCIA RURAL, ABANS DE CAP D'ANY

Durant la seva visita, Miñones també s'ha compromès a desenvolupar, abans que s'acabi l'any, el Programa de Farmàcia Rural, signat per la seva antecessora, Carolina Darias, el mes de març passat. En aquest sentit, ha defensat la necessitat que la Farmàcia tingui un paper prioritari en la potenciació dels sistemes de salut a les zones de difícil cobertura.

Així, ha posat en valor la "capil·laritat única" de les més de 22.000 oficines de farmàcia a Espanya i la seva presència a l'àmbit rural . També s'ha referit a la dispensació col·laborativa de medicaments hospitalaris a través de la farmàcia comunitària com una solució que evita desplaçaments innecessaris als ciutadans, per la qual cosa ha sol·licitat a les CCAA que facilitin aquesta opció als pacients “com a garantia de seguretat, gràcies a la professionalitat del farmacèutic".

Per la seva banda, el vicepresident del Consell General de Col·legis Farmacèutics, Jordi de Dalmases , ha recordat la tasca que desenvolupen els prop de 80.000 farmacèutics col·legiats “des de la indústria i la distribució, els hospitals, la salut pública, les anàlisis clíniques o la investigació i la docència". "La Farmàcia és una professió, com bé sap el nostre ministre, amb una resposta eficaç per a tots i cadascun dels reptes del sistema sanitari", ha postil·lat.

De Dalmases ha destacat la importància de la professió per superar desafiaments com la despoblació, l'envelliment, la cronicitat, la salut pública i mental, l'accés a les innovacions terapèutiques o la sostenibilitat pròpia.

En aquest mateix sentit s'ha pronunciat la presidenta del Consell Autonòmic de Col·legis de Farmacèutics de Castella-la Manxa, Concepción Sánchez Montero, que ha apuntat que les farmàcies “són moltes vegades sensors socials, que detecten les necessitats dels ciutadans i ofereixen respostes assistencials amb professionalitat, rigor i qualitat”.