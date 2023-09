Gel fonent-se a l'Antàrtida @ep

Diferents caps d'Estat i experts en salut i clima han apuntat que "la crisi climàtica és, inequívocament, una crisi sanitària", per la qual cosa hi ha una intersecció entre les prioritats climàtiques i de salut.

Així ho han assenyalat durant la reunió celebrada aquesta setmana per discutir les preocupacions crítiques al voltant de la intersecció de les prioritats climàtiques i de salut abans del primer 'Dia de la Salut' de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Clima (COP-28 , que se celebra en el marc de la Setmana del Clima de Nova York durant l'Assemblea General de l'ONU a Nova York, Estats Units.

Els experts han destacat que "el canvi climàtic planteja una amenaça imminent i greu per a la salut humana, que afecta gairebé la meitat de la població mundial avui, no pas en un futur llunyà".

En aquest sentit, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha fet una crida als ministres de Salut perquè alcin les seves veus a favor de la salut com a força impulsora darrere de l'acció climàtica, predicant amb l'exemple amb sistemes de salut amigables amb el clima i advocant per un finançament climàtic que salvaguardi el benestar avui i demà.

"Les raons més convincents per a l'acció climàtica no són en el futur: són aquí i ara", ha declarat el director general de l'OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus. "La crisi climàtica impulsa el clima extrem que està cobrant vides a tot el món, alimenta la propagació de malalties infeccioses i no transmissibles i soscava la seguretat alimentària", ha afegit.

Una de cada quatre morts es pot atribuir a causes ambientals evitables, i l'OMS estima que 250.000 persones més moren cada any a causa del canvi climàtic. L'augment de les temperatures, els fenòmens meteorològics extrems, la contaminació de l'aire, els incendis forestals i la posada en perill de la seguretat de l'aigua, la terra i els aliments provoquen la pèrdua de vides i repercuteixen negativament a les malalties infeccioses, les malalties relacionades amb la calor, les malalties no transmissibles i els resultats adversos de l'embaràs.

"El canvi climàtic és l'amenaça més gran per a la salut al segle XXI i la nostra pròpia supervivència està en joc", ha afirmat l'enviada especial de la directora general de l'OMS per al Canvi Climàtic i la Salut, la doctora Vanessa Kerry.

L'esdeveniment ha marcat el to de la Setmana del Clima de Nova York, instant els líders a garantir la inversió en solucions d'adaptació i resiliència, una part central de l'agenda de la COP28, promovent solucions més equitatives, especialment als països que emeten menys carboni, però que es veuen més afectats negativament per resultats de salut impulsats pel clima.