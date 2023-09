Les dones es veuen més afectades per la sordesa / Pexels

El darrer diumenge de setembre solia ser el dia designat per la Federació Mundial de Persones Sordes (WFD) per commemorar el Dia Internacional de les Persones Sordes. No obstant això, a Espanya, aquesta celebració ha pres diferents dates, principalment el darrer divendres o, amb més freqüència, dissabte.

Tot i això, en els últims anys, el Dia Internacional de les Persones Sordes ha caigut en desús des que les Nacions Unides van proclamar el Dia Internacional de les Llengües de Senyals, que se celebra el 23 de setembre. Arran d'aquesta proclamació oficial per part de l'ONU, la WFD ha centrat els esforços en la celebració de la Setmana Internacional de les Persones Sordes.

Quin és l'objectiu darrere aquesta celebració?

El Dia Internacional de les Persones Sordes i la Setmana Internacional de les Persones Sordes tenen com a objectiu sensibilitzar i conscienciar la societat sobre les necessitats específiques de les persones sordes i la importància d'implementar programes que en promoguin la inclusió en tots els àmbits de la societat.

En un món cada cop més inclusiu, aquestes dates serveixen com a recordatori de la necessitat de treballar junts per eliminar barreres i garantir que totes les persones, independentment de la seva capacitat auditiva, tinguin igualtat d'oportunitats i accés a una vida plena a la societat.

Més de 174.000 persones amb problemes d'audició a Catalunya

Taula 1. Font: Enquesta de discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència: INE: Dades actualitzades a 28/9/2022 / Federació ACAPPS

D'acord amb Enquesta de discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència de l'INE del 2022, hi ha més de 174.000 persones amb problemes d'audició a Catalunya , de les quals 99.000 són dones. D'aquestes dades es pot observar que els afectats augmenten a mesura que augmenta l'edat. Així, doncs, s'observa que de la franja de 65 a 79 anys, hi ha 58.600 persones afectades amb problemes d'audició, i 79.300 en el cas de persones amb més de 80 anys , mentre que entre els 6 i els 44 anys la xifra baixa fins als 10.100.

Convé fixar-se que ens trobem amb una primera franja de persones molt àmplia temporalment, de 38 anys, de 6 a 44 anys, on hi ha una gran quantitat de persones afectades de sordesa. I no es tracta de sordesa per presbiacúsia, per desgast de les cèl·lules ciliades, sinó de les causades per malformacions, causes genètiques, infeccions, accidents o fins i tot els efectes secundaris d'alguna medicació.

Són sordeses normalment greus i que afecten en etapes de la vida que poden ser determinants en el dret al desenvolupament del propi projecte de vida, ja que es donen durant el procés de creixement, aprenentatge, desenvolupament físic, social, psicològic i cognitiu, o durant els anys de joventut i maduresa en què despleguem les potencialitats per formar o no una família, una carrera professional un entorn social que ens determinarà.

Es tracta de la més de la quarta part del total de persones amb sordesa (28'7% dels homes, 25% de les dones), però força significatiu, per les conseqüències socials que té la desatenció a què la sanitat pública manté audiòfons, que a partir dels 26 anys perden la cobertura pública. Així mateix també observem és com o la prevalença de la sordesa augmenta amb l'edat. D'altra banda, sabem que aquest augment es deu no només per causes associades a l'envelliment (presbiacúsia) sinó per medicació ototòxica, accidents o malalties infeccioses, però també a una higiene auditiva molt deficient (exposició a grans volums, ús poc responsable d'auriculars).

Tot i que sembla clar que l'increment significatiu de cada franja d'edat a partir dels 65 anys és clarament associable a la presbiacúsia, veiem també com la sordesa té una prevalença més gran entre les dones, sent sensiblement menor en edats primerenques però augmentant de forma molt significativa. a partir dels 65 anys i més . Una de les causes que explica aquest fet és la major esperança de vida, per la qual cosa en ajuntar-se ambdós factors, més prevalença en les persones grans i més esperança de vida de les dones, dóna com a resultat una major prevalença entre les dones, encara que no és la única causa.

El 2,6% dels catalans tenen alguna limitació d'audició

Taula 2 Enquesta de Salut de Catalunya 2021. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya / Federació ACAPPS

D'acord amb les dades del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya , el 2.6% de la població catalana té alguna limitació en la seva audició, cosa que significa que afecta 205.306 persones en total. De totes, 81.788, és a dir, el 39.8%, pertanyen al sexe masculí, mentre que el 60.2% pertany al femení.

Si s'observa pel percentatge de població, es pot continuar observant que hi ha més prevalença dels problemes d'audició entre les dones que no pas entre els homes, ja que mentre el 31% de les dones es veuen afectades, en el cas dels homes el percentatge baixa fins al 21% .

Es pot prevenir?

Tot i que no hi ha una fórmula per poder prevenir-la, sí que es poden seguir recomanacions que puguin ajudar a prevenir la sordesa, encara que seguir-los no garanteix sota cap concepte no patir mai cap problema d'audició.

La hipoacúsia, en alguns casos, es pot prevenir mitjançant mesures clau: