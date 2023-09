Un nou estudi realitzat al laboratori ha demostrat que el iogurt té la capacitat d'atrapar els compostos volàtils responsables de l'olor d'all, evitant que s'alliberin a l'aire. EP

L'all és un dels ingredients més utilitzats dins de la dieta mediterrània, sencer, laminat, cru o cuinat forma part de sofregits, guisats i amanides. I és que incloure'l al dinar, sopar o esmorzar no pot tenir més que beneficis ja que els seus efectes positius són innombrables: enforteix la immunitat, funciona com un antiinflamatori i millora la salut cardiovascular, entre d'altres.

Tot i això, hi ha un petit inconvenient que és que, si ens passem, ho tindrem ben present durant tot el dia ja que deixa un regust a l'alè difícil d'eliminar. Fins ara els remeis casolans com mastegar menta o julivert només aconsegueixen reduir una mica l'aroma i millorar l'alè.

Tot i això, hi ha un altre remei capaç de combatre l'alè a all, i l'han descobert investigadors de la Universitat Estatal d'Ohio (EUA). Resulta que han descobert el iogurt pot tenir un benefici desconegut: eliminar l'olor d'all.

Un nou estudi realitzat en un laboratori (i s'estan planificant proves de seguiment a l'alè humà) ha demostrat que el iogurt natural amb llet sencera impedia que gairebé tots els compostos volàtils responsables de l'olor acre de l'all s'escapessin a l'aire.

Els investigadors van provar la capacitat desodoritzant de l'all del iogurt i els seus components individuals d'aigua, greix i proteïna per veure com cadascú resistia la pudor. Tant els greixos com les proteïnes van ser efectives per atrapar l'olor d'all, cosa que va portar els científics a suggerir que algun dia es podrien formular aliments rics en proteïnes específicament per combatre l'alè a l'all.

"L'alt contingut de proteïnes és molt candent en aquest moment; en general, la gent vol menjar més proteïnes. Un benefici secundari no desitjat pot ser una formulació rica en proteïnes que podria promocionar-se com un desodorant de l'alè a més de les seves propietats nutricionals" , ha assenyalat l'autora principal de l'estudi, Sheryl Barringer, professora de ciència i tecnologia dels aliments a la Universitat Estatal d'Ohio.

"M'ha entusiasmat més l'eficàcia de la proteïna perquè el consell dels consumidors de menjar un aliment ric en greixos no serà ben rebut", assenyala la investigadora, que acaba de publicar aquesta investigació a la revista 'Molecules'.

I QUÈ PASSA AMB ELS IOGURS DE SABORS?



Barringer té un historial d'identificació d'aliments que poden combatre l'alè a all, entre ells les pomes, la menta, l'enciam i la llet, gràcies als seus enzims i greixos, respectivament, que eliminen els compostos a base de sofre que causen el olor persistent de l'all.

Després de trobar especulacions que el iogurt podria tenir un efecte desodoritzant, Barringer i la primera autora Manpreet Kaur, estudiant de doctorat al seu laboratori, van decidir comprovar-ho. Per a cada experiment de tractament, els investigadors van col·locar quantitats iguals d'all cru en ampolles de vidre i van confirmar que el grup de volàtils nocius a base de sofre s'alliberava en concentracions que serien detectades pel nas humà. Van utilitzar espectrometria de masses per mesurar els nivells de molècules volàtils en forma gasosa presents abans i després de cada tractament.

Els resultats van mostrar que el iogurt per si mateix reduïa el 99% dels principals compostos volàtils de l'all cru que produeixen olors. Quan es van introduir per separat, els components de greix, aigua i proteïna del iogurt també van tenir un efecte desodoritzant a l'all cru, però el greix i la proteïna van tenir un millor exercici que l'aigua.

En el cas del greix, una major quantitat de greix de mantega va ser més eficaç en la desodorització. Les proteïnes estudiades van incloure diferents formes de sèrum, caseïna i proteïnes de la llet, totes les quals van ser efectives per desodoritzar l'all, probablement a causa de la seva capacitat per atrapar les molècules volàtils abans que fossin emeses a l'aire. Un complex de caseïna micela i proteïna de sèrum va tenir el millor rendiment.

"Sabem que les proteïnes vinculen el sabor; moltes vegades això es considera negatiu, especialment si un aliment ric en proteïnes té menys sabor. En aquest cas, podria ser positiu", va dir Barringer.

Experiments addicionals que van implicar canviar el pH del iogurt per fer-ho menys àcid (de 4,4 pH a 7 pH) van reduir l'efecte desodoritzant del iogurt sobre l'all. D'altra banda, canviar el pH de l'aigua no va fer cap diferència a l'efecte de desodorització de l'aigua. "Això em diu que tot es remunta a aquestes proteïnes, perquè a mesura que canvia el pH, canvia la configuració de les proteïnes i la seva capacitat per unir-s'hi. Dit això, definitivament hauríem d'analitzar aquestes proteïnes", afirma Barringer.

Probablement també depengui de la proteïna, perquè diferents proteïnes reaccionen de manera diferent del pH. Així que això pot ser important a mesura que analitzem altres proteïnes pel seu efecte desodoritzant de l'all.

Barringer i Kaur també van provar l'efecte desodoritzant del iogurt i els seus components separats a l'all fregit i, en el procés, van descobrir que fregir l'all per si mateix redueix significativament la majoria dels compostos volàtils que causen l'olor de l'all. El iogurt i els seus ingredients individuals van neutralitzar un percentatge menor de compostos volàtils de l'all fregit en comparació amb l'all cru, presumiblement perquè hi havia menys volàtils per atrapar que els presents a les dents crues, van teoritzar els investigadors.

Les troballes són una bona base per a futurs estudis que analitzin una varietat de proteïnes que podrien formular-se al producte perfecte per reduir l'alè a all i que busquin verificar la capacitat del iogurt per frenar l'alè a all a les persones. Mentrestant, Barringer prediu que el iogurt grec, amb un perfil de proteïnes més alt que el iogurt natural amb llet sencera utilitzat a l'estudi, pot ser particularment eficaç per eliminar l'alè a all.

Els iogurts amb gust de fruites probablement també funcionaran, va dir, i qualsevol que sigui lús, ha de seguir ràpidament a la ingestió dall cru. "Amb les pomes, sempre hem dit que es mengin immediatament. Se suposa que passa el mateix amb el iogurt: menja l'all i el iogurt immediatament", conclou.