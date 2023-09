La Federació Espanyola de Pares de Nens amb Càncer (FEPNC) ha denunciat la discriminació que pateixen les persones que pateixen o han patit càncer infantil en àmbits com el laboral, acadèmic i administratiu, i ha posat com a exemple les dificultats que tenen a la hora d'obtenir el carnet de conduir o contractar una assegurança.

"Les persones que han tingut o tenen càncer tenen complicat treure's el carnet de conduir. Moltes vegades, els posen traves a l'hora d'aconseguir el psicotècnic, els demanen certificats d'òncòlegs i metges de capçalera o directament no els donen el carnet", ha denunciat la gerent de FEPNC, Pilar Flores, durant un esmorzar informatiu organitzat per la federació.

Així mateix, en la seva participació a la trobada, Lara Fernández del Grup Espanyol de Pacients amb Càncer, GEPAC, ha criticat que "hi ha moltes dificultats per sol·licitar una assegurança de vida o una hipoteca".

En aquest sentit, el president de FEPNAC, Juan Antonio Roca, ha indicat que "tot i el gran avenç que aconseguim el mes de juny, amb el reial decret d'eliminar la discriminació en el sistema financer, encara segueixen existint discriminacions".

El passat mes de juny el Govern va incloure al Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, el dret a l'oblit destinat a aquelles persones que van vèncer el càncer en la contractació de qualsevol producte financer transcorreguts cinc anys després de finalitzar el tractament i sense recaiguda.

Tot i això, Roca ha manifestat que "cal garantir la igualtat d'oportunitat i de drets de tots els menors amb càncer i les seves famílies a Espanya" , alhora que ha destacat el paper de les 22 associacions que formen part de la federació, gràcies a les que han “aconseguit moltes coses”.

Durant una de les taules rodones de l'esmorzar informatiu, la gerent de FEPNC, Pilar Flores, ha destacat que “el dret a l'oblit no és oblidar que s'ha tingut càncer, sinó que és el dret de no discriminar en serveis”.

Així mateix, Flores ha assegurat que "falta un seguiment de la llei, així com un comitè que analitzi els casos i doni les solucions a les discrepàncies per mala praxi", a més ha posat com a exemple el cas de França "en què les asseguradores financeres donen informació del dret a l'oblit als consumidors”.

ATENCIÓ EN UNITATS D'ONCOHEMATOLOGIA



La federació també ha recordat la importància que els adolescents siguin atesos a les Unitats d'Oncologia Pediàtrica fins als 18 anys. Un reclam que FEPNC assegura que "encara segueixen sense complir-se en alguns hospitals" i que "suposa una sèrie d'efectes negatius per als pacients".

"Sembla mentida que hi ha alguns adolescents que no són tractats en pediatria, això repercuteix en la qualitat de vida del menor i en la seva atenció", ha criticat Roca, que ha afegit que "els adolescents amb càncer tenen necessitats especials quant al tractament, tant a nivell mèdic com psicosocial, que han de ser considerades en la seva atenció sanitària de manera integral”.

De la mateixa manera, la coordinadora de la Comissió de Sanitat de FEPNC, Ángeles Hidalgo, ha demanat que "tot nen sigui tractat en una unitat d'oncologia pediàtrica, des de petits fins als 18 anys", alhora que ha lamentat que "hi ha hospitals que als 14 anys els deriven unitats d?adults, amb tots els problemes que comporta".

És el cas de Sonia Simón, una supervivent de càncer a qui se li va diagnosticar leucèmia el 2012, quan tenia 15 anys. "Vaig ser tractada en unitat d'adults, això va comportar que el diagnòstic me'l van donar en una habitació sola, sense la companyia dels meus pares. Van passar hores fins que els meus pares van poder entrar a l'habitació i conèixer què em passava", ha assenyalat Simón, que va estar ingressada a l'Hospital La Fe de València.

"Durant el tractament també seguia a la unitat d'adults. Els metges em van dir que era millor no sortir de l'habitació perquè em podia impactar veure els altres pacients adults que estaven fora" ha relatat la supervivent, que ha assegurat que "ha fet fora de menys" relacionar-se amb gent de la seva edat.

JOVES I NENS ESTUDIANTS



A la trobada també s'han tractat les dificultats que tenen molts joves i nens que pateixen càncer mentre el compaginen amb estudis. "No hem facilitat l'accés a l'escola ni al món laboral a les persones que han patit la malaltia. Imagineu com és el procés d'adaptació dels nens a l'escola quan durant anys no han pogut assistir a classe", ha manifestat Arantxa. de Lara, de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer (FECEC).

Per la seva banda, Flores ha explicat els problemes que tenen els nens que han rebut educació domiciliària durant el tractament de càncer i han de tornar a les aules. "Demanem que la tornada a les aules sigui gradual, no pots tallar-li l'atenció domiciliària i que entri directament a tenir classes de vuit hores diàries".

La gerent de FEPNC ha assegurat que molts estudiants "no aguanten" el ritmes de les classes i que, en moltes ocasions, "cal tenir en compte que la medicació té efectes i els resulta molt complex memoritzar després del tractament", per això "estan a mercè de la bona voluntat dels col·legis o universitats".