L'Institut de Salut Carles III (ISCIII) estudia un cas probable de Febre del Nil en una dona de 76 anys resident del Prat de Llobregat (Barcelona), han confirmat fonts de la Conselleria de Salut.

Segons ha avançat El País, la dona va ingressar a l'Hospital de Bellvitge, va passar a la unitat de cures intensives (UCI) i actualment està en un centre sociosanitari "en procés de recuperació".

El cas està actualment declarat com a probable per "la dificultat de fer el diagnòstic definitiu" i el departament encara no ha rebut els resultats de l'ISCIII de les mostres enviades.

Així mateix, davant la possibilitat que sigui positiu, el Govern ha alertat centres d'atenció primària i hospitals perquè estiguin alerta davant de possibles nous casos: de moment no s'han detectat més casos familiars ni a la zona.

També ha realitzat la investigació entomològica de la zona on resideix la pacients i el Banc de Sang i Teixits de Catalunya realitza un cribratge universal d'aquesta patologia a totes les donacions, entre altres accions.