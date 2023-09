Test de Covid / @EP

Aquest dimecres passat, l' Organització Mundial de la Salut (OMS) va advertir que els ingressos per Covid-19 a la unitats de cures intensives (UCI) ha augmentat l'últim mes, sobretot als països d'Europa i Amèrica.

Alhora, ha lamentat que els nivells de vacunació segueixin sent alarmantment baixos, destacant que només dos terços de la població mundial han completat la seva primera sèrie de vacunació, mentre que només un terç ha rebut dosis addicionals de reforç.

“És possible que la covid-19 ja no sigui la crisi aguda, però això no vol dir que ho puguem ignorar. Els països van invertir molt a construir els seus sistemes per respondre al cóvid-19”, va afegir.

Pel que fa a Catalunya , els casos de covid estan en ascens des de finals d'agost. "Hi ha una passa de Covid, però la gent es pensa que és de grip perquè els símptomes són molt semblants", expliquen a CatalunyaPress fonts de l'àmbit mèdic.

Tot i que no té res a veure amb la tensió sanitària que es va viure els anys anteriors amb el Covid, la realitat és que des del mes passat aquest virus torna a ressonar cada vegada més, tant a urgències com als Centres d'Atenció Primària (CAP).

El problema és que la sanitat arrossega una manca de personal des de fa massa temps. Quan la gent comença a detectar símptomes compatibles amb aquest virus acudeixen als CAPs, el temps d'espera dels quals és massa longeu moltes vegades per la disminució de personal sanitari.

Això provoca que molts afectats acudeixin a urgències, on el problema és encara més gran perquè les malalties no es redueixen tan sols a la grip o al Covid, sinó a moltes altres molèsties físiques. Sense un bon sistema sanitari, qualsevol repunt s'acaba ressentint.

La bona notícia és que la variant Òmicron, que és la que es mou actualment, no és tan perjudicial com les anteriors, per la qual cosa rarament es requereix hispitalització per als afectats. De fet, en aquest aspecte la tendència va a la baixa: “el nombre de persones ingressades amb COVID en llits convencionals manté la tendència descendent registrant-se 415 persones ingressades, 24 menys que la setmana anterior. El 81% de les persones ingressades en té més de 60 anys. Els ingressos a UCI per aquesta malaltia mostren un marcat descens, amb 9 persones ingressades per aquesta malaltia, deu menys que la setmana anterior”, segons el Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SIVIC).

DIFERÈNCIES ENTRE EL COVID I LA GRIP

Els símptomes d'aquestes dues malalties són notòriament similars i fins i tot es poden manifestar de manera asimptomàtica. Aquesta similitud és una de les raons que contribueixen a la confusió entre la gent. Però com podem distingir-les?

Si comparem els símptomes, observem que totes dues poden causar mal de cap, tos, dolor muscular, fatiga, mal de coll, secreció nasal o congestió, febre, nàusees o vòmits, diarrea, així com dificultat per respirar i manca d'aire. L'única diferència significativa rau en la pèrdua del sentit del gust o de l'olfacte, que és una característica ben reconeguda del cóvid persistent.

Les úniques diferències que podem identificar es relacionen, en primer lloc, amb l' inici dels símptomes . La covid-19 generalment presenta símptomes de 2 a 14 dies després de l'exposició, mentre que la grip sol manifestar-se entre 1 i 4 dies després de la infecció. A més, els símptomes greus poden diferir notablement pel fet que la covid-19 tendeix a desenvolupar complicacions com coàguls sanguinis, seqüeles posteriors a la malaltia i una inflamació multisistèmica.

Finalment, es destaca que només hi ha un tractament antiviral específic per al coronavirus, en contrast amb els diversos tractaments i vacunes contra la grip que s'han desenvolupat i administrat al llarg dels anys, i aquesta última és necessària de forma anual.