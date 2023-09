L' Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha integrat en una única sala la tecnologia per abordar l'ictus isquèmic i hemorràgic amb el projecte 'One Step Ictus', que permet gairebé duplicar els pacients que tenen una recuperació total, passant del 27% circuit tradicional al 48% amb aquesta iniciativa.

Imatge d´un llit de l´UCI de l´Hospital Vall d´Hebron

En roda de premsa aquest divendres a la Vall d'Hebron, el conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, ha assegurat que aquest projecte suposa una nova forma d'afrontar el Codi Ictus perquè permet “reduir el temps i doblar la capacitat de bon pronòstic en un ictus".

El cap de la unitat d'ictus, Carlos Molina, ha assegurat que amb aquest projecte s'aconsegueix que el “48% de pacients tinguin un bon pronòstic funcional al cap de tres mesos”, és a dir, que tinguin una recuperació total, davant del 27% amb el procediment anterior.

El projecte, en què participen Medtronic i Siemens Healthineers, aconsegueix atendre 30 minuts més ràpid els pacients i es calcula que se'n podran beneficiar uns 560 usuaris a l'any.

El conseller ha reivindicat que amb aquest abordatge en una única sala s'aconsegueixen resultats en salut significatius --en paraules seves-- i que els usuaris puguin acabar portant una "vida absolutament normal".

Per la seva banda, el director clínic del Servei de Diagnòstic de la Imatge de la Vall d'Hebron, Manel Escobar, ha explicat que la sala compta amb un angiògraf biplà per fer la tromboectomia mecànica i un equip per fer el TAC abans, durant i després de la intervenció.

UNA ÚNICA SALA



Es tracta d'una "sala 'all in one' que permet guanyar molt de temps", ja que l'ambulància porta el pacient directament a la sala i s'hi diagnostica amb l'escàner i es comença la intervenció guiada.

Molina ha insistit que aquesta és "una sala única a Catalunya i Europa" perquè l'escàner es mou sobre rails i al pacient no cal moure'l de la taula, garantint-ne en tot moment la seguretat.

Un pacient tractat amb aquesta iniciativa, Josep Roset, de 77 anys, ha agraït a l'equip per la intervenció i ha assegurat que està bé: "Em trobo bé, sóc aquí i si no hagués estat per això potser no estaria aquí; em moc bé, faig exercici, puc anar amb bicicleta i sortir a caminar”.

Per part seva, el gerent de l'hospital, Albert Salazar, ha explicat que la iniciativa va sorgir amb la voluntat de millorar els resultats del tractament davant l'ictus, i ha destacat que es tracta d'un "projecte 'smart' perquè és intel·ligent, aposta per la digitalització i la bona gestió de dades".