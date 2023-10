Una dosi de la vacuna de bronquiolitis. Foto: Europa Press

La Conselleria de Salut de la Generalitat ha iniciat aquest dilluns 2 d'octubre la campanya d'immunització a nadons de fins a 6 mesos contra el virus respiratori sincitial (VRS) , causant d'un 80% de bronquiolitis, amb la voluntat de reduir les hospitalitzacions i per la que distribuirà 65.000 dosis.

En roda de premsa al CAP Maragall de Barcelona, el conseller Manel Balcells ha explicat que els nadons nascuts entre l'abril i el setembre rebran la dosi als centres d'atenció primària (CAP) i que els nascuts a partir d'octubre ho faran als hospitals .

Balcells ha remarcat que amb aquesta immunització amb anticossos monoclonals es vol reduir el nombre de complicacions i hospitalitzacions que provoca la bronquiolitis, i ha recordat que l'hivern passat hi va haver un període de "gran tensió" a les UCI neonatals catalanes.

Ha exposat que estudis europeus indiquen que la immunització amb la injecció d'aquestes defenses es poden reduir en un 80% les hospitalitzacions: l'any passat les VRS van causar en menors d'un any 7.500 bronquiolitis, que van derivar en 1.058 hospitalitzacions, amb 398 a les UCI .

65.000 DOSIS



Ha afirmat que la Generalitat ja disposa de les 65.000 dosis, amb una previsió de 55.000 naixements cada any i una dosi de reforç per a nadons de més d'un any amb factors de risc.

La pediatra Carla Corberó ha afirmat que aquests grups de risc són nadons prematurs menors de 35 setmanes, pacients amb cardiopaties, amb displàsia broncopulmonar i aquells amb malalties greus que puguin desembocar en bronquiolitis greu.

Corberó ha explicat que el tall per immunitzar s'ha pres als nascuts a partir d'abril perquè els nascuts durant els primers tres mesos de l'any ja hauran estat en contacte amb aquests virus, que tenen el període de més activitat a la tardor i l'hivern, i ha remarcat que els anticossos duren uns cinc mesos al cos.

La infermera pediàtrica Cristina Curto ha subratllat que les famílies a què s'ha informat han estat "molt receptives", i ha remarcat que es posarà en marxa un enviament de SMS a les famílies.

Balcells ha confiat que totes les famílies immunitzin els seus nadons al no tenir efectes secundaris. "Hem comprat per a tothom. Si tingués un nadó, ho faria", ha dit, assenyalant que és una estratègia que s'ha estès per tot Europa.