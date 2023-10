Cèl·lules de càncer de mama

Curar el càncer aviat podria ser tan fàcil com fer uns quants tocs a la pantalla del teu mòbil , segons un equip de científics de la Universitat Rice de Houston, Estats Units , -que ha rebut 45 milions de dòlars en finançament per a un nou sistema de tractament basat en implants que podria reduir les taxes de mortalitat per càncer en un 50%.

Els fons, atorgats per l'Agència de Projectes de Recerca Avançada per a la Salut, s'utilitzaran per desenvolupar la tecnologia d'implants de detecció i resposta, amb l'objectiu de millorar els resultats dels tractaments d'immunoteràpia per a càncers que normalment són difícils de tractar .

"En lloc de lligar els pacients a llits d'hospital, bosses intravenoses i monitors externs, utilitzarem un procediment mínimament invasiu per implantar un petit dispositiu que monitoritza contínuament el seu càncer i ajusta la seva dosi d'immunoteràpia en temps real", va dir Omid Veiseh, bioenginyer de Rice i investigador principal del projecte, va dir en un comunicat .

De manera similar als tractaments per a la diabetis amb bombes d'insulina, l'implant de tres polzades, o regulador híbrid de fabricació molecular avançada (HAMMR), administraria medicaments d'immunoteràpia al pacient en un sistema de circuit tancat. Els dispositius recarregables es comunicaran sense fils, "potencialment amb un telèfon intel·ligent", van dir els investigadors a KHOU 11 .

Els investigadors esperen que l'implant només sigui necessari per a un ús a curt termini, eradicant el càncer en només 60 dies.

“Les cèl·lules canceroses evolucionen i s'adapten contínuament a la teràpia. Tot i això, les eines de diagnòstic disponibles actualment, incloses proves radiològiques, anàlisi de sang i biòpsies, proporcionen instantànies molt poc freqüents i limitades d'aquest procés dinàmic”, va dir el Dr. Amir Jazaeri, coinvestigador principal i professor d'oncologia ginecològica a l'MD Anderson de la Universitat de Texas. Centre Oncològic, va dir en un comunicat. "Com a resultat, les teràpies actuals tracten el càncer com si fos una malaltia estàtica", va afegir.

En canvi, la seva tecnologia, que serveix com a sistema de monitoratge del càncer i d'administració de medicaments, proporcionarà “dades en temps real de l'entorn del tumor que poden guiar teràpies noves més efectives i basades en el tumor” i, per això tant, accelerar el procés de tractament. "La tecnologia és àmpliament aplicable als càncers peritoneals que afecten el pàncrees, el fetge, els pulmons i altres òrgans", va dir Veiseh.

L'equip de recerca està compost per experts d'una varietat de camps que abasten 20 laboratoris en set estats sota el nom de projecte THOR, que vol dir "regulació oncoterapèutica híbrida dirigida".

El primer assaig clínic investigarà l?eficàcia de l?implant per al càncer d?ovari recurrent. Esperen començar els assajos en humans d'aquí a cinc anys.