@EP

L' Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (Imelec) va rebre l'any passat 396 donacions provinents de cadàvers, cosa que és "la millor xifra de tota la sèrie històrica" des que va iniciar aquesta activitat el 2016.

Aquestes donacions han estat de còrnies, teixit musculoesquelètic, vàlvules, artèries i pell, ha detallat en un comunicat aquest dimarts la Conselleria de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat.

L'institut ha detectat una tendència a l'alça de les donacions, i destaquen sobretot les de pell i teixit musculoesquelètic, que s'han triplicat en els sis anys de funcionament del servei.

La pell ha passat de 24 donants el 2017 a 97 el 2022, el teixit musculoesquelètic a passat de 33 a 100 donants i les còrnies de 147 a 167, amb un "descens important" el 2020, quan la pandèmia de coronavirus , per motius clínics i biològics, el total de cadàvers compatibles per a donació.

La Conselleria ha remarcat la importància de les donacions, tant en persones vives com en cadàvers, perquè a Catalunya hi ha dèficit d'alguns teixits com vàlvules i còrnies, i ha recordat que un únic cadàver pot ser donant de diferents teixits i pot arribar a ajudar més de 100 malalts.

El departament també ha recordat que fins ara l´Imelec és l´únic institut de medicina legal a Espanya que ofereix aquest servei de donació cadavèrica per a ús clínic, directament des de les instal·lacions forenses.