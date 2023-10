Preservatiu mà masculina mà femenina donar concepte sexe segur preservatiu sobre fons blanc

Practicar sexe és una cosa divertida i plaent en la majoria de casos, però també acull la seva part negativa si no es té amb precaució. Un dels principals riscos és la propagació d'infeccions de transmissió sexual (ITS). A Catalunya, les malalties que encapçalen el rànquing són la gonorrea, la sífilis i la clamídia, però aquesta tendència a l'alça s'expandeix per tot Europa.

De fet, segons el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC), el vell continent està registrant un nivell de contagis sense precedents amb la gonorrea, ia Espanya també estan batent els rècords a la clamídia i la sífilis.

Pel que fa a Catalunya, les dades són preocupants pel que fa a tres ITS: la gonorrea, la sífilis i la clamídia. Excepte la segona, les dades s'han duplicat respecte al 2020, any en què va esclatar la pandèmia a tot el món i que, per conseqüència, es va reduir el contacte físic a les persones.

Aquestes són les darreres dades de Catalunya, relatives al 2022 i extretes :

GONORREA

Any Total de casos Homes Dones Barcelona Cat. Central Girona Lleida Alt Pirineu Camp de Tarragona Terres de l'Ebre 2019 5665 4455 1210 5081 125 221 69 4 144 21 2020 4359 3481 878 3885 103 131 49 10 159 22 2021 6200 5084 1116 5529 133 209 90 9 194 36 2022 9396 7361 2035 8021 274 425 181 21 420 54

SÍFILIS

Any Total de casos Homes Dones Barcelona Cat. Central Girona Lleida Alt Pirineu Camp de Tarragona Terres de l'Ebre 2019 2269 2004 265 1892 68 131 39 8 112 19 2020 1616 1452 164 1345 55 86 24 2 83 21 2021 1734 1522 212 1446 40 132 23 4 76 13 2022 1928 1680 248 1659 49 116 14 5 69 16

CLAMÍDIA

Any Total de casos Homes Dones Barcelona Cat. Central Girona Lleida Alt Pirineu Camp de Tarragona Terres de l'Ebre 2019 10298 4100 6198 8446 361 754 204 15 471 47 2020 7681 3379 4302 6165 352 466 170 16 450 62 2021 10735 4923 5812 8627 469 787 233 22 517 80 2022 12472 6013 6459 9841 569 946 364 40 615 97

Les ITS que més han augmentat des de la pandèmia han estat la gonorrea i la clamídia , passant pràcticament a duplicar-se en ambdós casos. Pel que fa a la divisió entre homes i dones, la clamídia està dividida pràcticament a la meitat, mentre que la gonorrea i la sífilis estan més propagades als homes.

Un dels motius que expliquen aquest augment de casos als homes és la manca de protecció en les relacions sexuals que mantenen els homes homosexuals. L'ITS més temuda és la sida, i davant d'aquest problema hi ha la PrEP, sigles en ingès de "profilaxi preexposició". Aquest fàrmac en forma de pastilla evita al 98% els contagis de VIH, però no evita que altres malalties com les ja esmentades en aquesta notícia s'escampin.

"UNA REVOLUCIÓ SEXUAL"

Joaquim Roqueta, president de l'entitat Gaispositius, fuig de la visió catastrofista d'aquestes dades i reclama que es vegi la part positiva: la detecció de les malalties. Avui dia és molt més comú fer-se proves de detecció, i és per això que es detecten tants casos, segons la seva opinió.

"Els joves actius sexualment es fan més proves, hi ha més control... La gent que és a PrEP es fa anàlisis cada tres mesos i això dóna totes aquestes dades, que segurament abans no sortien", explica Roqueta.

D'altra banda, el president de l'entitat apunta que hi ha hagut una "revolució sexual" perquè "han aparegut noves eines biomèdiques com la PrEP i estem en una nova era. Molta gent jove està incorporant i han decidit utilitzar la PrEP i deixar de utilitzar el preservatiu. Així prevenen el VIH però s'exposen a altres ITS", afirma.