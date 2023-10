Pastilles d'Oxycodona / @EP

Qualsevol que s'hagi passejat per les xarxes els últims mesos haurà vist algun vídeo o alguna notícia sobre el fentanil als Estats Units . Aquest analgèsic opioide sintètic s'utilitza per tractar el dolor intens, com el que s'experimenta després d'una cirurgia més gran o en pacients amb càncer. És un medicament que pertany a la mateixa classe que la morfina, tot i que molt més potent.

Tot i això, aquest medicament s'ha popularitzat recentment pel seu consum il·legal, com si fos una droga. Les formes il·legals de fentanil sovint es barregen amb altres drogues, com l'heroïna o la cocaïna, cosa que augmenta el risc de sobredosi i mort.

Als Estats Units, la proporció de morts per sobredosi de fentanil combinat amb estimulants va augmentar més de 50 vegades. Mentre que el 2010 representava un 0,6%, el 2021 va passar al 32,3%, segons la revista Addiction.

Per entendre com els Estats Units s'han tornat addictes al fentanil, una bona forma és mirant la sèrie Medicina letal de Netflix. Allà s'explica com a la dècada dels 90 es va començar a comercialitzar unes pastilles anomenades Oxycontin , un opiaci que ajudava a pal·liar qualsevol tipus de dolor. Qualsevol persona podia comprar-lo sense recepta, per la qual cosa no hi havia cap mena de restricció en el consum. El problema daquest component és que és molt addictiu, de manera que la gent es va acabar enganxant.

A més de la seva capacitat per alleujar el dolor, els opiacis també poden causar efectes secundaris, com somnolència, confusió, eufòria i, en dosis altes o en cas de sobredosi, depressió respiratòria que pot ser fatal.

LA CRISI DEL FENTANIL POT ARRIBAR A CATALUNYA?



És normal que qualsevol persona tingui por que l'epidèmia del fentanil es propagui fins a la ciutat. Tot i això, a Catalunya els ciutadans poden estar més tranquils, ja que el consum està molt més restringit i seria molt estrany trobar escenes com les que es viralitzen dels Estats Units.

Segons dades del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya tan sols el 0,7% dels catalans entre 15 i 64 anys ha provat el fentanil, per la qual cosa el consum és merament anecdòtic.

"El fentanil és un medicament que s'utilitza, però que està supercontrolat. Tu no pots anar a la farmàcia a comprar fentanil. Són medicaments molt controlat, amb dosis molt controlats i aquí s'utilitzen com a alternativa als pal·liatius, a la morfina." ..És difícil que pugui entrar aquí”, confirmen des de Metges de Catalunya a CatalunyaPress.

Per tant, la regió pot estar tranquil·la perquè és molt improbable que aquestes escenes es donin a Catalunya, a causa del control que hi ha sobre aquest component.