A més, s'han establert restriccions al moviment d'animals i s'ha emès una alerta a Catalunya després de la detecció de la malaltia a dues explotacions de boví a la província de Lleida. EP

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha emès un informe actualitzat sobre la propagació de la malaltia hemorràgica epizoòtica (EHE) a Espanya, i ha revelat la seva presència a pràcticament totes les comunitats de la península ibèrica.

L'últim informe del MAPA, amb data 4 de setembre, ha confirmat l'existència de nombrosos focus d'EHE a comunitats prèviament afectades, així com la seva expansió a Catalunya, on s'han identificat casos en dues explotacions de bestiar boví a les províncies de Lleida , als municipis de Tremp i El Pont de Suert, prop de la frontera amb Osca.

Des de la darrera actualització del 27 de setembre, el Laboratori Central de Veterinària (LCV) d'Algete ha confirmat casos addicionals d'EHE a 30 noves comarques. Aquests casos s'han registrat en explotacions de bestiar boví a diverses regions, incloent Galícia, Cantàbria, La Rioja, Castella i Lleó, Aragó, Andalusia, Castella-la Manxa, Extremadura i Catalunya.

L'aparició de nous brots ha portat a la implementació de restriccions als moviments d'animals a tot el territori peninsular. Aquestes mesures inclouen la desinsectació i tractament simptomàtic d'animals afectats. És important assenyalar que l'EHE no representa una amenaça per als éssers humans ni per als productes derivats dels animals, com ara la carn o la llet.

Aquesta situació continua sent objecte de seguiment i esforços coordinats per part del MAPA i les autoritats veterinàries locals. Es fa una crida a la comunitat a reportar qualsevol sospita de la malaltia en espècies susceptibles, tant domèstiques com silvestres, per a la seva avaluació i control.

En resum, l'EHE continua propagant-se a Espanya, amb un impacte significatiu a la ramaderia bovina i la implementació de restriccions en el moviment d'animals. Les autoritats insten a la vigilància i al seguiment continu de la situació per controlar-ne l'expansió.