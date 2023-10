Doctor Antoni Serrano

La salut mental és una temàtica tan gegant que és impossible acotar. Per això, cada 10 d'octubre, des de l'any 2022, la Federació Mundial per a la Salut Mental (WFMH) i l' Organització Mundial de la Salut (OMS) celebren el Dia Mundial de la Salut Mental , una jornada que ha de servir per "generar un conjunt d'estratègies que serveixin de suport a aquestes persones i els permeti suportar la seva malaltia o curar-se definitivament".

De cara a aquest 2023, els organitzadors de la jornada mundial han decidit vertebrar la jornada al voltant del lema Les nostres ments, els nostres drets , que rau sobre la idea que la salut mental és un dret humà universal, bàsic per a totes les persones.

Això inclou el dret a ésser protegit de riscos per a la salut mental i el dret a una atenció assequible, accessible i de bona qualitat. A més, també es vol garantir que les persones que tinguen problemes de salut mental no siguen discriminats ni apartats de la vida comunitària.

En anys anteriors, s'ha vetllat per convertir la salut mental en una prioritat mundial i per reivindicar una atenció sanitària digna per a les persones que la pateixen.

AJUDA A COMBATRE L'ESTIGMA DE LES MALALTIES MENTALS QUE ESPORTISTES I PERSONALITATS PARLEN DEL QUE ELS PASSA

Paula Badosa

El doctor Antoni Serrano , director de la Xarxa de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu , analitza per a Catalunya Press la situació que es viu sobre aquestes malalties. "Si bé es pot dir que és probable que l'estigma s'estigui reduint, continua present", considera.

"Segurament s'està reduint en les malalties mentals més comunes, les més habituals, com l'ansietat o la depressió, però tenim moltíssima feina per fer", apunta.

Per al doctor, a més, és clau que “hi hagi figures de primer ordre, com esportistes i gent del món de la cultura, que parlin obertament ”. "És indiscutible que hi ajuda", apunta. La tennista Paula Badosa , la gimnasta Simone Biles i els pilots de Fórmula 1 Lando Norris i George Russell , entre altres, han admès públicament en els darrers anys que diverses situacions de salut mental han afectat el seu rendiment, fins al punt que han necessitat ajuda.

POSAR L'ACCENT SOBRE ELS JOVES

Un dels col·lectius que més pateix malalties mentals són els joves . De fet, una recent enquesta del Ministeri de Seguretat Social explica que durant el mes de maig del 2023 es va registrar el nombre més gran de baixes laborals per salut mental dels últims 7 anys a Espanya, amb un total de 56.648, una xifra que fins i tot supera l'època d'inici del confinament el març del 2020, mes en què es van produir 50.998.

A això cal sumar un informe de la consultora Synergie que explica que, des del gener del 2019, les baixes laborals per salut mental entre els joves de 16 a 25 anys han crescut un 91% i un 48% en els treballadors entre 26 i 35 anys.

Complementàriament, l'organització Obertament també ha publicat dades que asseguren que el 60% dels treballadors de Barcelona que pateixen alguna malaltia mental no han demanat la baixa ni segueixen cap tractament i segueixen al seu lloc de treball.

En aquest sentit, el doctor Serrano apunta que “quan es posa el focus en un col·lectiu com els joves, és possible que sembli que s'oblida a la resta”, apuntant que “el repte de futur potser és abordar problemàtiques com les de la gent gran , que cada cop hi ha més casos de malalties mentals en aquesta franja d'edat en els casos que viuen sols i soles".

INICIATIVES EN MARXA

Així, el director de la Xarxa de Salut Mental apunta que s'estan fent els deures (fins i tot per part de les administracions, que assegura que estan invertint en salut mental després d'una època de retallades ), però assegura que “en Salut mai no podem dir que n'hi ha prou".

En aquest sentit, el doctor Serrano apunta que des de Sant Joan de Dèu treballen en diverses accions orientades a “humanitzar l'estada dels pacients”.

"Estem potenciant els ingressos domiciliaris, actualment són al voltant d'un 30%, mentre que fa 5 anys no es feien", destaca el sanitari. De la mateixa manera, el màxim responsable de l'espai de salut mental apunta que treballen en uns espais més agradables per a les persones que estiguin ingressades.

De la mateixa manera, Serrano admet que en un dels centres de Sant Joan de Deu s'ha posat en marxa “un consell de famílies ”, que serveix perquè els professionals d'aquest tinguin contacte amb ells.

També destaca que l'objectiu amb què treballen és el de la contenció mecànica zero (és a dir, haver de lligar els pacients al llit) i assegura que ha creat la figura de la persona de suport , antics pacients que han superat la malaltia , i que també està en contacte i treballa amb els ingressats.