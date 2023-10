L'estafa, un òrgan petit i poc conegut, té un paper crucial en el desenvolupament del sistema immunitari, tant en els primers anys de vida com a l'etapa adulta.

La glàndula de l'estafa , un òrgan diminut i relativament desconegut, ha començat a rebre més atenció a la comunitat científica a causa del seu paper fonamental en el sistema immunològic . Al llarg dels anys, s'ha considerat crucial en el desenvolupament del sistema immunitari durant la infància i l'embaràs, ja que és responsable de la producció de limfòcits T, també coneguts com a glòbuls blancs, que tenen un paper vital en la protecció del organisme contra infeccions. Aquests limfòcits tenen la capacitat d'atacar i eliminar cèl·lules infectades per bacteris, virus i fins i tot cèl·lules tumorals , a més de regular altres funcions essencials del sistema immunològic.

Tot i la seva importància, amb el temps, l'estafa disminueix la seva mida a menys de 2,5 centímetres, i moltes persones poden portar una vida normal sense ell, segons el reumatòleg de Harvard, Robert H. Shmerling. En casos mèdics específics, com ara tumors benignes o cancerígens o malalties autoimmunes, es pot optar per l'extirpació de la glàndula de l'estafa com a part del tractament. Tot i això, investigacions recents suggereixen que l'estafa podria tenir un paper molt més rellevant en la salut dels adults del que es creia.

Un estudi recent publicat a la revista científica The New England Journal of Medicine va revelar que les persones que es van sotmetre a l'extirpació de l'estafa a l'edat adulta tenien més probabilitats de desenvolupar càncer, malalties autoimmunes i morir en comparació amb aquells que es van sotmetre a altres cirurgies similars sense extirpar aquest òrgan. A més, investigacions addicionals realitzades en els darrers anys han demostrat que l'estafa continua produint limfòcits T a l'edat adulta, encara que a un ritme més lent que a la infància. Aquestes investigacions suggereixen que l'estafa podria tenir un paper important en la resposta immunològica davant de malalties com el VIH o la COVID-19 en adults.

El Dr. Shmerling ha assenyalat que encara hi ha moltes incògnites sobre l'estafa, però és evident que la majoria de les persones subestimen la seva contribució significativa a la funció immunològica i la salut en general. D'altra banda, l'hematòleg Jesús Alcaraz Rubio destaca la vital importància de l'estafa a l'àmbit de l'hematologia, especialment en el rebuig de trasplantaments de progenitors hematopoètics, un procediment terapèutic utilitzat en el tractament de malalties neoplàsiques i trastorns de la medul·la òssia. També exerceix un paper fonamental en el maneig de la "malaltia d'empelt contra hoste", una afecció en què l'empelt trasplantat ataca els teixits sans del receptor. Els trasplantaments hematopoètics són essencials per reemplaçar la medul·la òssia esgotada per tractaments agressius com ara la radioteràpia o la quimioteràpia i són l'única opció de curació en afeccions hematològiques malignes com la leucèmia, el limfoma i el mieloma, entre d'altres.