Un extens estudi a nivell mundial amb gairebé 87.000 participants ha revelat que una major exposició a la llum durant la nit augmenta el risc de trastorns psiquiàtrics, com ansietat, trastorn bipolar i TEPT greu, així com autolesions. EP

L'estudi més gran del món sobre l'exposició a la llum i el seu impacte en la salut mental, amb gairebé 87.000 participants, ha descobert que una major exposició a la llum a la nit augmenta el risc que una persona pateixi trastorns psiquiàtrics com ansietat, trastorn bipolar i TEPT greu, així com autolesions.

Alhora, la investigació també ha descobert que, per contra, l'augment de l'exposició a la llum diürna pot actuar com un mitjà no farmacològic per reduir el risc de psicosi, segons els seus autors a la revista 'Nature Mental Health'.

A les persones exposades a altes quantitats de llum a la nit, el risc de depressió augmentava en un 30%, mentre que les que estaven exposades a altes quantitats de llum durant el dia reduïen el risc de depressió en un 20%.

Els resultats van ser semblants en el cas de les autolesions, la psicosi, el trastorn bipolar, el trastorn d'ansietat generalitzada i el trastorn d'estrès posttraumàtic. Aquests resultats indiquen que la simple pràctica devitar la llum a la nit i buscar una llum més brillant durant el dia podria ser un mitjà eficaç i no farmacològic de reduir els problemes greus de salut mental.

"Les nostres troballes poden tenir una enorme repercussió social --assegura el catedràtic Sean Cain, de la Facultat de Ciències Psicològiques de Monash i l'Institut Turner per al Cervell i la Salut Mental de Melbourne (Austràlia), i autor de l'estudi--. Tan bon punt la gent comprengui que les seves pautes d'exposició a la llum influeixen poderosament en la seva salut mental, podrà prendre algunes mesures senzilles per optimitzar el seu benestar. Es tracta d'aconseguir llum brillant durant el dia i foscor a la nit.

Els 86.772 participants en l'estudi procedien del Biobanc del Regne Unit, i se'n va analitzar l'exposició a la llum, el somni, l'activitat física i la salut mental. El professor associat Cain va assenyalar que l'impacte de l'exposició a la llum nocturna també era independent de la demografia, l'activitat física, l'estació de l'any i l'ocupació.

"I els nostres resultats van ser coherents quan es van tenir en compte la feina per torns, el somni, la vida urbana davant de la rural i la salut cardiometabòlica", emfatitza.

A l'era moderna i industrialitzada, els éssers humans hem posat literalment de cap per avall els nostres sistemes biològics, assenyala el professor Cain, que afegeix que els nostres cervells van evolucionar per funcionar millor amb llum brillant durant el dia i gairebé sense llum a la nit.

"Els éssers humans d'avui dia desafien aquesta biologia, ja que passen al voltant del 90% del dia en interiors sota una il·luminació elèctrica que és massa tènue durant el dia i massa brillant a la nit en comparació dels cicles naturals de llum i foscor. Això confon el nostre organisme i ens provoca malestar", conclou.