L' Associació de Càncer de Mama Masculí (INVI) assegura que els prejudicis i la manca d'informació promouen el diagnòstic en estadis avançats en un 80% dels casos de càncer de mama masculí , quan la malaltia ja s'ha propagat a altres òrgans produint així càncer de mama metastàtic, que es converteix en una malaltia incurable.

Segons les xifres del Grup GEICAM de Recerca en Càncer de Mama, s'estima que al voltant de 350 pacients masculins (prop de l'1% del total de diagnòstics d'aquest tumor) són diagnosticats amb càncer de mama cada any a Espanya, al voltant del 80% dels casos diagnosticats en etapes avançades.

Des d'INVI incideixen que "aquesta situació és preocupant, ja que els homes tenen un 49% més de probabilitat de ser diagnosticats en estats avançats en comparació de les dones". A més, la baixa correlació entre diagnòstic i efectivitat del tractament contribueix a una supervivència menor en homes.

Per la seva banda, l' oncòloga mèdica de l'Hospital Universitari Ramón y Cajal de Madrid i membre de la junta directiva de GEICAM, la doctora Noelia Martínez Jáñez , assenyala que actualment no hi ha estudis dissenyats de forma específica per al càncer de mama en els homes , per la qual cosa s'ha posat en marxa el primer Registre Nacional de Càncer de Mama al Home a Espanya que recopila dades clíniques i biològiques del voltant de 800 pacients masculins de 54 centres hospitalaris.

"Gràcies a aquest projecte recollirem de forma retrospectiva dades descriptives sobre les característiques clíniques, antecedents personals, antecedents oncològics familiars, tractaments realitzats. Així mateix, realitzarem una caracterització genètica i molecular dels tumors que ens permeti classificar-los i avaluar la seva capacitat pronòstica davant les característiques clinicopatològiques clàssiques i els subtipus tumorals identificats en dones, que pot ser de gran utilitat per al diagnòstic, tractament i seguiment dels pacients”, explica la doctora Jáñez.

RISC PER A L'1% DELS HOMES

Segons l'Hospital de la Vall d'Hebron, l'1% dels homes poden patir aquesta malaltia en algun moment de la seva vida, mentre que a les dones es dóna en 1 de cada 8 en algun moment de la seva vida.

Les dades més recents xifren en uns 40 casos la detecció anual en homes a Catalunya, mentre que l'ordre de magnitud és molt més gran en les dones, ja que es considera que hi ha prop de 4.500 casos nous cada any.

Els símptomes que poden alertar dun càncer de mama en homes són

Aparició d'un bony persistent

Canvis a la mida de la mama afectada

Aparició d'úlceres a la pell de la zona



Supuració de líquid pel mugró



Retracció del mugró



Picor a la zona del mugró

En teoria, la detecció d'embalums a la zona de la mama masculina és més fàcil que en dones, ja que el teixit mamari dels homes és menor. El problema sovint és que no es dóna importància a aquests bonys perquè, per desconeixement, no s'associen a un possible càncer. I quan s'arriba al metge el tumor pot ser que ja estigui força infiltrat.