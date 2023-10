Mantenir-se alerta davant aquests signes és crucial per abordar la situació de manera eficaç i prevenir una propagació més gran del virus. CP

Segons l?Agència de Seguretat Sanitària del Regne Unit (UKHSA), les infeccions per Covid estan programades per augmentar juntament amb l?increment habitual d?altres virus respiratoris hivernals, com la grip, a mesura que les persones passen menys temps en espais interiors. En resposta a aquesta situació, s'estan implementant esforços per accelerar l'expansió dels programes de vacunació de tardor, dirigits tant contra el Covid com contra la grip.

Una nova subvariant d'Omicron, anomenada BA.2.86, identificada per primera vegada al Regne Unit a l'agost, ha sorgit. Segons experts, aquest nou cep no presenta un risc més gran de causar malalties greus en comparació amb altres variants en circulació. S'afirma que les vacunes continuen brindant protecció efectiva. Tot i que en certes àrees, s'ha observat un augment lleuger en el nombre de casos de Covid en comparació amb xifres anteriors, fins ara, a diversos països, la quantitat de casos ha començat a disminuir després d'un repunt inicial a principis de la tardor.

No obstant això, amb l'arribada del clima més fred , es preveu que les infeccions per Covid tornin a augmentar a diversos països . En aquest context, s'ha registrat un increment en el nombre de pacients hospitalitzats que donen positiu en proves de Covid, indicant una propagació més gran del virus. Fins a la data del 8 d'octubre, NHS Anglaterra va informar de 4,414 pacients hospitalitzats amb Covid, marcant un augment del 14% respecte a la setmana anterior, i va assolir la xifra més alta des del 4 de maig.

Davant la perspectiva d'un augment d'infeccions durant la temporada hivernal, s'insta la població a reconèixer els símptomes més comuns del virus, com a part dels esforços per prevenir una propagació més gran. Segons l'Estudi de Salut del Covid de ZOE, els tres signes clau d'advertiment són:

Congestió nasal o secreció nasal. Mal de cap. Sensació de cansament.

A més, altres símptomes possibles inclouen mal de coll, esternuts, dolors i molèsties corporals, dificultat per respirar i febre. En cas d'experimentar qualsevol d'aquests símptomes, us aconsellem que us quedeu a casa i eviteu el contacte amb altres persones. Les activitats normals es poden reprendre quan els símptomes hagin desaparegut o quan ja no es presenti febre.