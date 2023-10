Una persona rep una vacuna contra la grip. Foto: Europa Press

Ja s'ha iniciat a totes les comunitats autònomes la campanya de vacunació davant de la grip , amb l'objectiu de reduir la mortalitat i morbiditat associada amb aquesta infecció respiratòria, així com la seva transmissió a la comunitat. I és que, no cal oblidar-ho, la vacunació és la mesura més efectiva a l'hora de prevenir la grip, però també les possibles complicacions.

Infosalus ha conversat amb el catedràtic de Microbiologia de la Facultat de Medicina de la Universitat de Valladolid, el doctor Eiros Bouza, també director del Centre Nacional de la Grip de l'OMS de Valladolid, que explica que ja s'ha iniciat la campanya de vacunació davant a la grip aquest any perquè ara convencionalment s?inicia la temporada d?activitat gripal al?hemisferi nord, i aquesta abasta des de l?1 d?octubre d?un any fins al 31 de març de l?any consecutiu.

"Aquí és fins al que coneixem i on podem revisar quan s'han produït els acúmuls més grans de casos de grip del nostre hemisferi", subratlla aquest expert. Això sí, recorda que la grip no sempre és igual i no se sap definir amb nitidesa avui quan s'inicia, perquè hi ha moltes variables que influeixen, des de les climàtiques, fins a la densitat poblacional i altres factors, com estigui o no vacunada la població, o per exemple la concordança dels virus disposats a la vacuna amb què realment circulen", argumenta l'expert.

EFECTIVITAT ENTRE EL 50 I EL 70%

A més, aquest catedràtic de Microbiologia sosté que, encara que la millor mesura per prevenir la grip és la vacunació estacional anual, no per això deixem d'ignorar que de vegades aquesta fórmula no té una efectivitat desitjable, i apunta que aquesta pot oscil·lar entre el 50- 70%.

"No sabem mai quan apareixerà la grip. Per l'experiència sabem que sol esdevenir en el context de la temporada de vigilància de virus gripals, i malgrat que la seva efectivitat no és òptima, la vacunació és la principal eina per prevenir-la", insisteix. el doctor Eiros Bouza.

COM ÉS LA VACUNA DE LA GRIP

Sobre la vacuna, descriu que la composició pot ser tetravalent (allotgen dos subtipus de virus gripalAi dos llinatges del virus B) o trivalents (un dels dos llinatges B), amb diversos subtipus que circulen; i es fabrica en ou embrionat, o en cultius cel·lulars, i hi ha tecnologies de producció a partir d'expressió gènica, o modernament amb ARN missatger, lloc de moda per a les vacunes del SARSCoV-2.

Conceptualment, en funció del seu disseny poden ser vacunes amb virus vius o atenuades, administrades per via intranasal, concretament són les que estan especialment recomanades aquest any per a la població intranasal, tal com apunta; o bé desenvolupar-se amb virus morts, que poden estar sencers o fraccionats.

En darrer lloc, el director del Centre Nacional de la Grip de l'OMS de Valladolid sosté que la immunitat que confereix la vacuna de la grip no excedeix els 8 o 9 mesos, "cosa que duri un hivern i una tardor", i per això insisteix que cal revacunar cada any.