La Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició (SEEN) ha xifrat entre un 10% i un 15% la població que pateix un tumor hipofisari, tot i que ha aclarit que el nombre de casos amb repercussió clínica significativa i que necessiten tractament mèdic o quirúrgic és de entorn dels 5 casos per cada 100.000 habitants cada any.

Tumor hipofisari - Cliínic

Ho ha explicat el seu president, Ignacio Bernabéu, durant el 64è Congrés de la SEEN que se celebra al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) des d'aquest dimecres i fins divendres, informa la Societat en un comunicat.

Bernabéu ha explicat que sovint es desenvolupen tumors benignes a la hipòfisi, una glàndula endocrina situada a la base del crani (sota el cervell) que produeix hormones com, per exemple, la de creixement o les que regulen el funcionament d'altres glàndules endocrines del organisme com el tiroide, les gònades o les glàndules adrenals.

El doctor ha aclarit que el fet que siguin benignes no vol dir que no puguin produir simptomatologia important, ja que per la seva localització quan són grans poden afectar la via òptica, perjudicant la vista o provocant cefalees o símptomes neurològics.

Entre en el 10% i el 15% de les ressonàncies magnètiques es detecta de forma accidental micro tumors situats a la hipòfisi, encara que molts no necessiten cap tractament específic, però sí un estudi i un seguiment per part d'un endocrí.