Càncer de mama / Arxiu

El càncer de mama s'origina a partir d'un creixement anormal i descontrolat de cèl·lules a la glàndula mamària, donant lloc a la formació d'un tumor. Aquestes cèl·lules canceroses tenen la capacitat d'envair teixits i òrgans propers, així com de disseminar-se a través del sistema sanguini o limfàtic, aconseguint altres àrees del cos, cosa que es coneix com a metàstasi.



A Catalunya, el càncer de mama és el més comú entre les dones. De fet, en 2022 es van diagnosticar 5.497 casos de càncer de mama, la qual cosa suposa un 30% del total de tumors diagnosticats a dones aquest any.

La supervivència de les pacients als cinc anys del diagnòstic és del 89%: en 2022 van morir 1.091 dones per càncer de mama, la qual cosa suposa el 18% del total de morts per aquesta malaltia a Catalunya, informa el departament en un comunicat aquest dijous.



La causa principal d'aquesta malaltia és encara majoritàriament desconeguda. No obstant això, hi ha factors de risc modificables, com el sobrepès o l'obesitat després de la menopausa, la manca d'activitat física i el consum d'alcohol, així com factors biològics immodificables, com l'edat i la predisposició genètica, que estan associats amb un major risc de patir-la.

És important destacar que el factor de risc principal és l'edat; com més gran és l'edat, més gran és la probabilitat de desenvolupar càncer de mama. La majoria dels casos es diagnostiquen en dones més grans de 50 anys, sent poc comú abans dels 35 anys.

Tot i això, la cap de la Secció de Radiologia de la Mama de MD Anderson Cancer Center Madrid i vocal de la Societat Espanyola de Diagnòstic per Imatge de la Mama (SEDIM), Silvia Pérez Rodrigo, afirmava a Infosalus que les dones joves que tenen un pit gran solen tenir més risc de patir un càncer de mama.

"Les persones joves tendeixen a tenir més quantitat de teixit mamari i, amb això, una mama densa que implica que en mamografia es vegi blanca. Els nòduls mamaris, ja siguin bons o dolents, són com boletes blanques que en un fons blanc no es veuen. És a dir, les mames denses s'associen a més risc de tenir càncer de mama, però, a més, a més risc de no detectar-ho amb la mamografia si aquest apareix", explica.

Per tant, l'especialista adverteix que les dones joves s'enfronten un risc duplicat en no ser part dels programes de detecció, o si ho són, hi ha la possibilitat que la mamografia no sigui prou efectiva per identificar el càncer en les etapes primerenques, abans que presenti símptomes.

SÍMPTOMES DEL CÀNCER MÉS COMÚ

Tot i que els avenços en la detecció i el tractament han millorat significativament les taxes de supervivència, és fonamental reconèixer els símptomes primerencs per a un diagnòstic oportú. La detecció primerenca augmenta les possibilitats d'un tractament efectiu i una reeixida recuperació. A continuació, explorarem els símptomes més comuns del càncer de mama que cal tenir en compte.

1. Embalum al pit: aquests poden ser durs, indolors i tenir vores irregulars. No tots els bonys són cancerosos, però qualsevol canvi en la textura de la mama ha de ser avaluat per un professional de la salut.

2. Canvis a la mida o la forma: Si notes que una de les teves mames canvia de mida o forma, o es torna asimètrica en comparació amb l'altra, això pot ser un indicatiu que has d'anar al metge.

3. Canvis a la pell: pot afectar la pell que envolta el mugró i l'arèola. Observa si hi ha envermelliment, irritació, descamació o rugositats a la pell, ja que aquests canvis poden ser indicatius d'un problema.

4. Canvis al mugró: com ara retracció (el mugró s'inverteix cap a dins), dolor, secreció anormal, canvis en la textura o coloració de la pell al voltant del mugró.

5. Canvis als ganglis limfàtics axil·lars: la presència de ganglis limfàtics inflamats a l'aixella pot ser un signe que les cèl·lules canceroses s'estan propagant a través del sistema limfàtic. Si notes un augment en la mida dels ganglis limfàtics a l'aixella, consulta un metge.

6. Canvis a la textura de la mama: les mames poden tornar-se més aspres, inflades o amb clotets, similars a la pell de taronja, que poden alertar d'una malaltia subjacent.

7. Canvis en l'aparença de les venes: les venes visibles a la mama, especialment quan es tornen més prominents, poden ser un mal senyal.

8. Dolor persistent: si experimentes dolor persistent que no està relacionat amb el teu cicle menstrual i que no desapareix, has de buscar atenció mèdica.

PROGRAMA DE DETECCIÓ PRECOÇ A CATALUNYA

El propòsit fonamental del cribratge és la identificació primerenca del càncer, en les seves etapes inicials, abans que els símptomes es manifestin, quan resulta més tractable i té més probabilitats de curació.

El Departament de Salut promou la detecció precoç del càncer de mama a través del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama, el qual ofereix a totes les dones entre 50 i 69 anys l'oportunitat de sotmetre's a una mamografia gratuïta cada dos anys.

El diagnòstic primerenc del càncer de mama és crucial, ja que ofereix més alternatives terapèutiques menys invasives. A mesura que es detecten cada vegada més tumors en les etapes inicials i es milloren els tractaments, la taxa de supervivència de les pacients ha experimentat un augment significatiu.