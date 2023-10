Foto: Europa Press

La Comissió Europea va anunciar, dijous 19 d'octubre passat, una multa de 13,4 milions d'euros a 5 farmacèutiques per formar un cartell il·legal i pactar els preus mínims de venda d'un principi actiu (SNBB) necessari per produir l'antespasmòdic Buscapina i els seus genèrics derivats, així com per repartir-se les quotes de mercat.

Així han estat sancionades Alkaloids Austràlia, Alkaloids Corporation, Boehringer, Linnea i Transo-Pharm, si bé hi ha una sisena farmacèutica implicada, C2 Pharma, a la qual Brussel·les ha lliurat de multa per col·laborar en la investigació i revelar els detalls del pacte il·lícit.

La companyia amb més sanció és Boehringer, que haurà d'abonar 10,4 milions d'euros; seguida de Linnea, a qui l'Executiu comunitari castiga amb 1,8 milions; mentre que Alkaloids Australia i Alkaloids Corporation hauran de pagar cadascuna una mica més de mig milió d'euros i Transo-Pharm 98.000 euros.

Totes elles, ha indicat Brussel·les, han admès la seva participació a l'aliança il·lícita i pagaran les multes establertes. Tot i això, hi ha una setena companyia, Alchem, sobre la qual la Comissió Europea manté una investigació separada perquè no ha volgut col·laborar amb les indagacions ni admet la seva participació.

Els serveis comunitaris han destacat que es tracta de la primera vegada que sancionen un cartell al sector farmacèutic i que afecti un principi actiu; alhora que destaquen que l'expedient l'han tirat endavant en coordinació amb les autoritats competents a Suïssa iAustràlia.