L'automedicació i l'ús excessiu de medicació per a la simptomatologia de les crisis de migranya, amb l'ús d'opiacis i analgèsics simples, "poden facilitar la cronificació de la malaltia", segons ha explicat el cap de Secció de Neurologia a l'Hospital Clínic San Carles de Madrid, Jesús Porta-Etessam .

10 Dies Menys De Migranya Al Mes En Pacients Majors De 65 Anys Gràcies Als Nous Anticossos Monoclonals Anti-CGRP

"La majoria d'analgèsics són poc eficaços per a les migranya, a més, l'automedicació pot fer que cada vegada es prenguin més fàrmacs i es cronifiqui la patologia", ha subratllat Porta-Etessam, alhora que ha recomanat "consultar amb el neuròleg per a valorar un tractament preventiu adequat si augmenta la freqüència, la durada de la crisi o no es respon al tractament”.

Durant el I Seminari Lundbeck de Migranya, 'La Vida Interrompuda', celebrat aquest divendres a Sevilla, l'expert ha assenyalat la importància d'evitar l'automedicació, tot i això, es calcula que més de la meitat de les persones amb migranya s'automediquen amb analgèsics sense recepta.

En aquest sentit, segons indiquen els resultats de l'estudi 'OVERCOME', el 30% de les persones amb migranya o cefalea dubten a l'hora de cercar ajuda mèdica. El 9 per cent considera que no és una cosa prou seriosa o dolorosa; el 7% pensa que els medicaments o altres tractaments sense recepta mèdica funcionen prou bé, el 6,9% vol intentar manejar-ho pel seu compte i el 6,6% tem que la seva migranya o cefalea no sigui presa de debò.

Per evitar la cronificació de la malaltia, Porta-Etessam ha destacat la importància de "les mesures d'higiene de son i d'estil de vida adequades, amb un bon descans nocturn i una vida ordenada, així com evitar l'automedicació".

NOUS TRACTAMENTS



Els experts indiquen que les persones que pateixen migranya s'enfronten a un llarg camí fins a arribar al diagnòstic, que es pot demorar més de sis anys, després del seu pas per Atenció Primària i Especialitzada.

Com ha manifestat durant el seminari la cap de Secció de Neurologia i responsable de la Unitat de Cefalea de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona, Patricia Pozo-Rosich, el retard diagnòstic és degut a un problema multifactorial.

"Els pacients no sempre consulten i, quan ho fan, els metges no sempre els fan cas, per la qual cosa se senten poc atesos i tractats. Entre els neuròlegs també hi ha manca d'interès sobre aquesta patologia i escassetat de professionals, cosa que es tradueix en una falta de priorització del sistema”, ha detallat Pozo-Rosich.

La neuròloga ha incidit que la migranya és una malaltia de salut pública, a més de global, perquè afecta tothom, però és una epidèmia silent, que encara no ha sortit del tot”.

Després dels tractaments orals utilitzats fins ara per a la prevenció de la migranya, medicaments no dissenyats específicament per prevenir aquesta malaltia, s'han desenvolupat noves opcions terapèutiques més específiques i més ben tolerades, però segons els experts ha estat el desenvolupament dels anticossos monoclonals anti-CGRP el que ha suposat un canvi de paradigma en el tractament de la migranya per la seva posologia més còmoda, eficàcia i tolerabilitat.

"Els anticossos monoclonals anti-CGRP són un tractament dissenyat per a la migranya, pensant en la seva fisiopatologia, a més de ser ràpid, eficaç i tolerable, garantint l'adherència del tractament", ha explicat Pozo-Rosich.

A Espanya, els anti-CGRP estan indicats per a la prevenció de la migranya en adults amb almenys 4 dies de migranya al mes (DMM) i el seu finançament es restringeix a persones amb 8 o més DMM, amb tres o més fracassos de tractaments utilitzats prèviament, durant almenys 3 mesos, per la qual cosa, a la pràctica clínica, el seu ús queda relegat a les darreres línies de tractament.

Segons els experts, a diferència dels tractaments preventius orals, la resposta terapèutica s'inicia de forma molt primerenca, ja la primera setmana, i fins i tot abans, des del primer dia.

En aquest sentit, han destacat la utilització d´eptinezumab, l´únic anti-CGRP d´administració intravenosa trimestral, que s´ha incorporat recentment al´arsenal terapèutic per al maneig preventiu de la migranya a Espanya, que també ha demostrat un efecte sostingut en les reduccions de dies de migranya al mes.

La prevenció de la migranya es recomana per assolir objectius com la reducció de la freqüència, gravetat, durada i discapacitat associada de les crisis; millorar la resposta a la medicació simptomàtica de les crisis i evitar l'augment injustificat del seu ús amb la pèrdua consegüent d'efectivitat; millorar la qualitat de vida relacionada amb la salut; i reduir el patiment, els símptomes psicològics i els costos globals associats.

IMPACTES DE LA MIGRANYA



La migranya no només afecta la salut de les persones, sinó que té repercussions a la seva vida personal i laboral. La migranya és la tercera malaltia més comuna i la patologia neurològica més freqüent a Atenció Primària, que afecta, majoritàriament, les dones tres vegades més que els homes-, en edats compreses entre els 15 i 49 anys, una etapa que sol coincidir amb una situació d´alta productivitat acadèmica/laboral i desenvolupament familiar.

Es tracta de la segona causa de discapacitat a tot el món, i la primera en dones joves. A Espanya afecta més de cinc milions de persones. A més, el 49% de les persones amb migranya consideren que podrien ser millors parelles sentimentals si no patissin migranya i el 38% dels que tenen fills creuen que la migranya afecta la seva capacitat parental.

"La migranya pot arribar a suposar retards en els embarassos, prendre la decisió de no tenir fills o reduir el nombre dels desitjats. Les persones amb migranya pateixen molt perquè la seva malaltia pot condicionar la vida de la família. Presenten ansietat anticipatòria de les crisis , de vegades no gestionen bé el dolor i,



si les crisis són freqüents, poden tenir comorbiditat psiquiàtrica associada amb un minvament del seu benestar personal. A més, les seves parelles tenen més ansietat que la població general”, ha ressaltat la Coordinadora del Pla Andalús de Cefalees i Cap de Secció de Neurologia a l'Hospital Verge del Rocío de Sevilla, Carmen González.

Entre les principals repercussions a la vida laboral, el 32 per cent de les persones amb migranya refereixen que la malaltia ha afectat la seva carrera professional i el 22 per cent tenen por de perdre la feina, mentre que els estudiants universitaris consideren que la migranya repercuteix negativament al seu expedient acadèmic.

"Assistir al teu lloc de treball en aquestes condicions era impossible, demanava al metge de capçalera que em donés la baixa perquè el dol era insuportable", ha explicat la secretària de la junta directiva i delegada d'Andalusia de l'Associació Espanyola de Migranya i Cefalea (AEMICE), Inmaculada Martín, que ha afegit que "faltava molt a la feina i vaig haver d'abandonar-la per ètica".

Per això, Martín ha recomanat "informar-se bé sobre la malaltia, perquè ajudarà a comprendre-la i manejar-la millor, mantenir una comunicació fluida amb el metge i un estil de vida saludable".

Segons el Projecte Eurolight -enquesta realitzada a 10 països europeus- els costos directes i indirectes atribuïbles a la migranya se situen en 111.000 milions d'euros a l'any, mentre que el cost mitjà anual de la migranya per persona s'estima en 1.222 euros, dels que el 93% correspon a costos indirectes.

A Espanya, el cost sanitari anual per persona de la migranya crònica és de 2.670 euros, més del doble que el de la migranya episòdica, que puja a 1.092 euros per persones.