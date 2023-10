Metge de família @ep

"El nombre de pacients atesos al dia pels metges de família és variable i dispar en funció del territori, però hi ha alguna cosa segura: són molts més que els que recullen els registres oficials". Així de contundent es mostra David Arribas, metgessa especialista en medicina familiar i comunitària i vicesecretari general de Metges de Catalunya (MC), al voltant del debat sobre la càrrega assistencial dels facultatius de l'àmbit d'atenció primària.

Segons dades recollides per la fundació de periodisme per la transparència i la vigilància dels poders públics CIVIO, a Catalunya les àrees territorials més tensionades quant a les visites als CAP corresponen a les comarques centrals (Bages, Berguedà, Lluçanès, Moianès, Osona i Solsonès), Terres de l'Ebre i Barcelona, ​​amb una forquilla d'entre 30 i 34 visites diàries ateses pels metges de família. "Són una referència que molt probablement indica els territoris amb més pressió assistencial, però que només tenen en compte les visites programades. No s'hi inclouen les visites espontànies, que es col·loquen amb calçador, una sobre una altra, durant la jornada dels professionals i que poden sumar 10, 15 o 20 visites més cada dia", assegura Arribas que reclama a l'Administració un estudi de càrregues de treball "veraç" que reflecteixi tota l'activitat assistencial que fa diàriament el personal facultatiu d'atenció primària.



En aquest sentit, el vicesecretari general de MC remarca que aquest estudi "encara no s'ha realitzat" i, en conseqüència, "no es pot dimensionar adequadament la plantilla mèdica necessària per atendre les necessitats de la població, garantint l'accessibilitat i la qualitat de l'assistència" . A més, recorda que la majoria de metges assumeixen més pacients dels que els corresponen per contingent, per cobrir les absències i les places vacants. Això provoca un "biaix" a les dades, ja que afegir més pacients dels que teòricament té assignats cada professional "implica inevitablement més visites".

TEMPS PER PACIENT



D'altra banda, Arribas considera que l'atenció mèdica "no s'hauria de valorar amb paràmetres quantitatius sinó qualitatius". Així, el nombre de visites està directament relacionat amb el temps dedicat a cada pacient. L' acord de MC amb l'Institut Català de la Salut (ICS) per posar fi a la vaga de facultatius d'atenció primària del novembre del 2018 estableix un temps mínim de 12 minuts per visita presencial i sis minuts per a les visites no presencials, amb una referència entre 25 i 28 visites per jornada. "Amb més de 40 visites diàries és inviable dedicar el temps mínim necessari per atendre els pacients amb qualitat i seguretat clínica", assevera el portaveu sindical.