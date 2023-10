Aquestes troballes subratllen la importància de promoure l'accés a proves de seqüenciació per personalitzar el tractament del càncer de mama i oferir a les pacients opcions terapèutiques més efectives.

Un 75% de les pacients amb càncer de mama que presenten alteracions genòmiques al seu tumor tenen un "potencial tractament dirigit", segons indica l'estudi 'Hope', el primer d'àmbit nacional la inclusió del qual ha estat liderada per pacients amb càncer de mama metastàtic .

L'ha presentat al Congrés de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica (Esmo) a Madrid l'investigador de l'estudi, el doctor Tomás Pascual, també director científic del grup de recerca Solti i oncòleg mèdic de l'Hospital Clínic de Barcelona.

De les 356 pacients analitzades fins avui dins l'estudi, en un 75% dels casos s'han detectat anomalies als gens del seu tumor, però només un 15% eren coneixedores prèviament d'aquestes alteracions.

Així, gràcies a l'ús de les proves de seqüenciació per detectar mutacions o biomarcadors tant a la sang com al teixit tumoral que s'han dut a terme en el context de l'estudi, s'han multiplicat per cinc les pacients que ara disposen d'una informació que els podria ajudar. a orientar-ne el tractament oncològic.

Aquestes troballes demostren la necessitat de promoure l'accés de les pacients a aquestes tècniques diagnòstiques per poder estendre l'oncologia de precisió a tot el territori, i Pascual ha remarcat que corroboren que “cada tumor és una malaltia diferent i que la seva seqüenciació és bàsica per donar amb un tractament que ampliï les opcions terapèutiques en cada cas”.