Foto: Europa Press

Un estudi recent apunta que el risc que es presenti l'esclerosi múltiple (EM) va augmentar 32 vegades en aquelles persones que van tenir un resultat positiu d'infecció pel virus d' Epstein-Barr (VEB) , una relació que “obre la porta” que una vacuna davant del virus eviti casos d'EM, segons ha assenyalat la cap de Secció del servei de Neurologia de l'Hospital Universitari Clínic San Carlos i coordinadora del CSUR d'Esclerosi Múltiple, Celia Oreja-Guevara.

L'estudi, dut a terme per investigadors d'Universitat de Harvard i publicat a la revista Science , suggereix que l'esclerosi múltiple, considerada de causa desconeguda, és una complicació de la infecció pel virus d'Epstein-Barr.

"Ara sabem que la infecció pel virus és una condició necessària, però no suficient, per tenir esclerosi múltiple", ha indicat Oreja-Guevara durant la seva participació a la Jornada Reptes i oportunitats en l'abordatge del pacient amb Esclerosi Múltiple , organitzada per la Societat Espanyola de Directius de la Salut (SEDISA), amb la col·laboració de Roche Farma.

"Aquest tipus d'investigacions obren la porta a les vacunes davant del VEB, a més de possibles antivirals que podrien evitar l'EM", ha indicat Oreja-Guevara. Tot i això, l'especialista ha recordat que hi ha altres factors que podrien portar a patir esclerosi múltiple, com el dèficit de vitamina D, el consum de tabac, l'obesitat, la microbiota o una dieta no saludable.

L'ESCLEROSI MÚLTIPLE A ESPANYA

L'esclerosi múltiple (EM) es tracta d'una malaltia crònica que afecta el sistema nerviós central (SNC), que està constituït pel cervell i la medul·la espinal, que alhora està format per unes cèl·lules especials anomenades neurones.

Les neurones són les encarregades de generar i enviar senyals per tot l'organisme a través dels seus axons conformant les fibres nervioses, protegides per una beina aïllant composta de mielina. L'EM es defineix com una malaltia autoimmune, el sistema immunitari s'altera, i confon el teixit propi com a aliè, atacant-lo.

Aquests atacs danyen en aquest cas la mielina o aïllant protector que recobreix els axons, produint un dany que es pot reparar posteriorment de forma pegat, formant pegats de teixit cicatricial, lesions que reben el nom d'esclerosi, i es denomina múltiple perquè afecta més de una part del sistema nerviós central.

Al món es calcula que pateixen aquesta malaltia prop de 2,8 milions de persones, mentre que a Espanya s'estima que hi ha 55.000 pacients, "encara que no tenim un registre encara al nostre país", ha assenyalat Oreja-Guevara. Així mateix, al 85% dels pacients se li diagnostica inicialment esclerosi múltiple remitent-recurrent (EMRR), caracteritzada per la successió de brots amb períodes de remissió amb una recuperació total o parcial del pacient.

Durant la seva exposició, Oreja-Guevara ha explicat que l'EM és la segona causa d'invalidesa en adults joves després dels accidents de trànsit. A més, afecta més les dones, que solen rebre el diagnòstic entre els 20 i 40 anys, sent un 5% diagnosticats en edat pediàtrica.

Pel que fa als símptomes, l'esclerosi múltiple es pot manifestar amb alteracions de la visió, com ara la visió borrosa i visió doble; alteracions de la sensibilitat, formigueig; debilitat, manca de força, dificultat per caminar; alteracions de la coordinació; cansament; alteracions cognitives; i alteracions urinàries.