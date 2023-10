El mal de cap és un dels símptomes. Foto: Europa Press

Un estudi internacional liderat per l'Institut Karolinska (Suècia) ha traçat la prevalença de la càrrega de símptomes físics greus sobre pacients escandinaus fins a 2 anys després d'una infecció per SARS-CoV-2, segons publiquen els autors a la revista The Lancet Regional Health -Europe .

Els més afectats van ser les persones que havien patit una infecció greu per COVID-19, mentre que els investigadors no van trobar una prevalença elevada de COVID perllongada en els que mai no havien estat prostrats al llit.

A mitjan octubre s'havien notificat més de 771 milions de casos de Covid-19 a l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Es calcula que entre el 10% i el 20% dels afectats presenten símptomes persistents.

En aquest estudi, els investigadors van examinar la prevalença de símptomes físics persistents en persones amb diferents graus de gravetat de Covid-19 i les van comparar amb persones que no havien tingut un diagnòstic confirmat de Covid. L'estudi va incloure 64.880 adults de Suècia, Dinamarca, Noruega i Islàndia amb símptomes físics autoinformats entre l'abril del 2020 i l'agost del 2022.

Més de 22.000 dels participants van ser diagnosticats amb Covid-19 durant el període, gairebé el 10% dels quals van estar postrats al llit durant almenys set dies. La prevalença de símptomes crònics com a dificultat per respirar, dolor toràcic, marejos, mals de cap i baixa energia/fatiga , va ser un 37% més gran en els que havien tingut un diagnòstic de Covid-19 que en els que no.

Els pacients que havien estat prostrats al llit durant almenys set dies durant la infecció per SRAS-CoV-2 presentaven la major prevalença de càrrega de símptomes físics greus, més del doble que els que no havien estat diagnosticats de Covid-19.

També presentaven els símptomes més persistents als pacients que no havien estat diagnosticats de Covid-19. I els símptomes més persistents eren presents fins a dos anys després del diagnòstic.

"La Covid prolongada s'ha convertit en un problema de salut pública important, ja que una gran proporció de la població mundial s'ha infectat", afirma Emily Joyce, estudiant de doctorat de l'Institut de Medicina Ambiental de l'Institut Karolinska i una de les primeres autores de lestudi.

"Els nostres resultats mostren les conseqüències sanitàries a llarg termini de la pandèmia i subratllen la importància de vigilar els símptomes físics fins a dos anys després del diagnòstic, especialment en les persones que van patir Covid-19 greu", destaca.

La majoria dels participants estaven totalment o parcialment vacunats, i els resultats van ser pràcticament els mateixos en les anàlisis de les persones exclusivament vacunades .

Els participants que mai no havien estat prostrats al llit durant la seva infecció presentaven una prevalença similar a la de les persones que no havien estat diagnosticades de Covid-19.

Per a aquest estudi, els investigadors van combinar quatre cohorts de COVIDMENT, un projecte de col·laboració a gran escala entre Suècia, Dinamarca, Noruega, Islàndia, Estònia i Escòcia.

"En aquest projecte seguirem avaluant les repercussions sanitàries a llarg termini de la pandèmia de Covid-19 --anuncia afirma Qing Shen, autora de l'estudi i investigadora associada de l'Institut de Medicina Ambiental--. Hi ha diversos projectes en marxa, entre els quals hi ha estudis sobre com ha afectat la COVID-19 la funció cognitiva i la salut mental, i com ha afectat l'aïllament social els avis”.

L'estudi va ser una col·laboració amb les universitats d'Oslo (Noruega), Tartu (Estònia) i Edimburg (Escòcia), la Universitat d'Islàndia i l'Hospital Universitari de Copenhaguen, Rigshospitalet a Dinamarca i es va finançar principalment amb subvencions de NordForsk i del programa Horitzó 2020 de la UE.