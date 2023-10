Home plorant / Freepik

La salut mental és un dels temes que més importància ha adquirit en els darrers anys. La política mira cada cop més de prop aquest aspecte vital amb l'objectiu de trobar formes per posar fre a aquesta escalada de malestar generalitzat.



L´entorn que ens envolta exerceix una influència significativa en l´estabilitat mental de la població. Des del començament de la pandèmia, la consciència dels impactes dun món globalitzat ha anat en augment.

Segons les dades del més recent Eurobaròmetre sobre salut mental, publicat a l'octubre, el 62% dels ciutadans europeus afirma que els esdeveniments mundials recents han tingut algun tipus de repercussió en el benestar mental.



Aquestes dades corroboren que esdeveniments recents, com ara la pandèmia de COVID-19, l'agressió de Rússia a Ucraïna, la crisi climàtica i altres tensions socials i econòmiques, han tingut un impacte en els nivells de salut mental a Europa.

En el cas d'Espanya, el 63% dels enquestats assenyala que aquests esdeveniments afecten el benestar, un punt per sobre de la mitjana europea.

Aquests conflictes també provoquen que la butxaca se'n ressenti, per la qual cosa la preocupació passa a traslladar-se també al pla econòmic. Aquestes disparitats entre nacions es fan evidents, ja que les economies més sòlides experimenten un impacte menor en el benestar mental.

Alguns dels països que més afectats s'han vist a causa dels esdeveniments mundials de la salut europea, segons l'Eurobaròmetre, són (ordenats de més a menys):

Lituània

Portugal

Irlanda

Polònia

Luxemburg

Eslovàquia

Grècia

República Txeca

Hongria

França

Espanya

Bulgària

Itàlia

UN PROBLEMA ANTERIOR ELS CONFLICTES MÉS RECENTS



Si bé és cert que la pandèmia va empitjorar les dades generals, la realitat és que, prèviament, la salut mental ja es comença a ressentir.

Això queda recolzat per les estadístiques publicades per Eurostat, en particular, en observar el percentatge de la població que experimentava símptomes depressius abans de la crisi sanitària. Entre el 2014 i el 2019, es va registrar un canvi percentual del 7,7% en el nombre de persones que presentaven aquests símptomes a Europa.

És important destacar que la pandèmia ha tingut un impacte no sols en la salut física, sinó també en la percepció de l'atenció mèdica. Segons el recent eurobaròmetre, gairebé la meitat dels enquestats (46%) han experimentat problemes psicosocials en els últims 12 mesos, com ara sentiments de depressió o ansietat.

La inseguretat i la frustració són emocions que estan guanyant un major reconeixement a la vida diària, cosa que porta a un augment en la recerca de serveis de suport per part de la població. Si es detectaren de forma primerenca aquests senyals, es podrien evitar posteriors trastorns psicològics més greus.

La Unió Europea ha desenvolupat un pla de cobertura i elaborar un manual d'actuació en l'àmbit de la salut mental des del 2008. En aquell any, es va establir oficialment l'atenció a la salut mental com a dret humà, en resposta a l'augment de les incidències de trastorns mentals que afectaven gairebé l'11% de la població. Aquesta fita va marcar l'inici de la priorització de la salut mental com una qüestió política als països de la Unió.