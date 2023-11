Lawrence Faucette, després de l?operació. Foto: Universitat de Maryland

El Centre Mèdic de la Universitat de Maryland, a Baltimore (Estats Units) ha anunciat la mort de Lawrence Faucette, el pacient de 58 anys amb una cardiopatia terminal que va rebre el segon trasplantament de cor de porc modificat genèticament del món, que va tenir lloc el passat 20 de setembre.

En total, Faucette va viure gairebé 6 setmanes després de la intervenció. El pacient havia progressat notablement després de loperació. Tot i això, en els últims dies, el seu cor va començar a mostrar els primers signes de rebuig, el principal problema dels trasplantaments tradicionals d'òrgans humans. Tot i els esforços de l'equip mèdic, Faucette va morir dilluns passat 30 d'octubre.

El pacient va acudir per primera vegada al Centre Mèdic de la Universitat de Maryland el dijous 14 de setembre. Quan va ingressar a l'hospital, estava en fase terminal d'insuficiència cardíaca. Poc abans de la intervenció, el seu cor es va aturar i va caldre reanimar-lo.

Es va considerar que no complia els requisits per a un trasplantament de cor tradicional a causa del seu avançat estat de salut, que incloïa una malaltia vascular perifèrica. El 15 de setembre, l'Administració d'Aliments i Medicaments nord-americà (FDA, per les sigles en anglès) va autoritzar d'urgència l'operació amb l'esperança de perllongar la vida.

Després de l?operació, el cor trasplantat va funcionar molt bé, sense cap indici de rebuig durant el primer mes de recuperació. Faucette estava fent fisioteràpia i treballant per recuperar la capacitat de caminar.

"Vam lamentar la pèrdua de Faucette, un pacient extraordinari, científic, veterà de l'Armada i pare de família que només volia passar una mica més de temps amb la seva dona, els seus fills i la seva família", ha declarat el doctor Bartley P. Griffith, que va trasplantar quirúrgicament el cor de porc al pacient.

"L'últim desig de Faucette era que aprofitéssim al màxim el que hem après de la nostra experiència, perquè altres puguin tenir garantida l'oportunitat d'un nou cor quan no es disposi d'un òrgan humà", ha declarat el director clínic del Programa de Xenotrasplantaments Cardíacs de la Facultat de Medicina de la Universitat de Maryland.

Muhammad M. Mohiuddin, catedràtic de Cirurgia i director científic i de programa del Programa de Xenotrasplantaments Cardíacs de la UMSOM, ha expressat a aquest pacient la seva "gratitud" per permetre'ls seguir realitzant "avenços significatius" per fer realitat els xenotrasplantaments.

"Faucette era un científic que no només llegia i interpretava les seves pròpies biòpsies, sinó que comprenia la important contribució que estava fent a l'avenç d'aquest camp", ha assenyalat. Igual que amb el primer pacient, aquest expert ha mostrat la seva intenció de portar a terme una "anàlisi exhaustiva" per identificar els factors que es poden prevenir en futurs trasplantaments. "Això ens permetrà seguir avançant i educar els nostres col·legues al camp sobre la nostra experiència", ha avançat.

"Es tracta d'un èxit monumental, i calen esforços herculis per fer avançar el camp dels trasplantaments", ha declarat Christine Lau, MD, MBA, professor Dr Robert W. Buxton i cap del Departament de Cirurgia de la UMSOM i Cirurgiana Cap de lUMMC. "Els trasplantaments de pulmó van trigar dècades a perfeccionar-se, i els gegants de llavors portaven molt sobre les espatlles. Els doctors Griffith, Mohiuddin i tot el seu equip de tractament, així com el senyor Faucette i la seva família, són els nostres herois d'avui", ha assenyalat.