Foto: Federació Empresarial de Farmacèutics Espanyols

Arribar a la farmàcia per comprar algun medicament i que no estigui disponible és una cosa que, malauradament, passa; de fet, les autoritats espanyoles adverteixen que, els últims mesos, han tingut constància de problemes de subministrament de prop de 970 fàrmacs diferents.

Aquests són des d'alguns de consum habitual per part d'un enorme segment de la població, com ara paracetamol, fins a d'altres molt menys necessitats, com alguns medicaments que han de consumir pacients de malalties com la diabetis.

En aquest sentit, les autoritats sanitàries comunitàries s'han posat fil a l'agulla i, fa poques setmanes, van explicar que treballen per crear un llistat de medicaments essencials que no podran faltar, precisament per combatre les possibles crisis de subministrament.

Ibuprofè, paracetamol, amoxicil·lina i primperen són alguns dels productes que no faltaran a les farmàcies; la intenció és que tot aquest llistat estigui a punt a finals d'aquest any.

"ELS PROBLEMES ES RESOLEN I SOLEN SER MÍNIMS"

En declaracions a Catalunya Press, la responsable del Centre d'Informació del Medicament (CIM) del Col·legi Farmacèutic de Barcelona (COFB), Lorena Rivera, admet que les farmàcies han patit, recentment, "problemes de subministrament", tot i que assegura que no es tracta "d'una casuística actual, sinó que fa temps que passa".

En aquest sentit, Rivera assegura que "és una cosa cíclica, que va en funció del moment", i considera que "la majoria de les crisis són mínimes i es resolen". Alguns, segons assegura la responsable del COFB, van ser "dos grups de medicaments per a diabètics".

Rivera va més enllà en el seu diagnòstic i diu que "les causes del desproveïment són diverses, multifactorials", assenyalant que pot ser "d'origen, de fabricació", encara que en alguns altres casos apunta a "un increment puntual de la demanda" o a "les polítiques de preus que marquen els fabricants".

"UNA MESURA MÉS"

Des del COFB també valoren la decisió de la Comissió Europea d'establir aquesta llista de medicaments essencials, que hauria d'estar a punt, si els terminis es compleixen, abans que s'acabi aquest any 2023.

El col·legi de farmacèutics considera que és important "definir quins són els grups terapèutics que són més necessaris", mentre que circumscriuen aquest anunci com "una mesura més" de les que prenen per part dels caps de la sanitat europea.

LA LLISTA DELS MEDICAMENTS QUE MÉS FALTEN

Per la seva banda, l'Agència Espanyola del Medicament és l'organització governamental que, 2 cops l'any, s'encarrega de fer públics els medicaments dels quals s'han detectat més desproveïment.

Pots consultar la més recent, corresponent al segon semestre de 2022, en aquest enllaç, de la mateixa manera que anuncia les crisis resoltes de forma trimestral.

En el cas d'Espanya, igual que en el conjunt d'Europa, van ser antibiòtics com l'amoxicil·lina, encara que també n'hi ha d'altres com la lidocaïna (un anestèsic), iopamir (per tractar malalties al pàncrees) i aciclovir (crema que es fa servir per reduir dolor i accelerar la curació de les ferides o butllofes en les persones que tenen varicel·la), entre d'altres.