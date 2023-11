Extracció de sang / Arxiu

El càncer és una malaltia que mata molts milions de persones a tot el món cada any. Això obliga els científics a buscar maneres de detectar-lo precoçment per intentar salvar tantes vides com sigui possible. El problema és que, en moltes ocasions, el càncer no presenta cap símptoma fins que ja és massa tard.

Una de les vies que s'està explorant és el fet d'utilitzar una biòpsia líquida, com una mena d'anàlisi de sang, per detectar el càncer en pacients asimptomàtics, segons han detallat en un estudi publicat a la revista The Lancet. Els experts assenyalen que encara queda camí per recórrer abans que aquesta eina pugui utilitzar-se de manera generalitzada a la població, ja que cal perfeccionar-ne l'eficàcia per evitar falsos positius i diagnòstics innecessaris.

Els tumors solen enviar senyals a l'organisme de la seva presència, fins i tot quan són invisibles als sentits i no presenten símptomes ni evidències clares de malignitat. Poden alliberar el torrent sanguini ADN tumoral, proteïnes o altres molècules que en revelen l'existència.

Mitjançant les biòpsies líquides de sang, que consisteixen a prendre una mostra de sang i analitzar-la a la recerca d'aquestes empremtes biològiques del tumor, els oncòlegs poden obtenir informació valuosa sobre la malaltia de manera mínimament invasiva. Això inclou des de confirmar la mera presència del tumor fins a determinar si respon al tractament o si està desenvolupant resistències, per la qual cosa la seva versatilida la deixa com una alternativa a tenir en compte.



La investigació recentment publicada a The Lancet per científics nord-americans aporta evidència addicional sobre el potencial de la biòpsia líquida en la detecció primerenca de càncer en persones asimptomàtiques.

ESTUDI AMB MÉS DE 6.600 PACIENTS

En aquest estudi, els investigadors van reclutar més de 6.600 participants que aparentment estaven en bon estat de salut, alguns amb factors de risc de càncer i d'altres sense. Aquests participants van ser sotmesos a una de les anàlisis de sang per a la detecció primerenca de la malaltia. Els resultats van mostrar que en 92 casos es van identificar senyals de càncer , dels quals 38 van rebre un diagnòstic confirmat de tenir un tumor. Tot i això, 57 d'aquests casos van resultar ser falsos positius, la qual cosa significa que no tenien la malaltia en realitat.

Tot plegat, durant l'any de seguiment d'aquest estudi, es va diagnosticar càncer en un total de 121 participants. D'aquests, 35 van ser detectats mitjançant la biòpsia líquida , mentre que els altres 86, que van obtenir resultats negatius en aquesta anàlisi (falsos negatius), van ser diagnosticats posteriorment utilitzant altres tècniques de detecció.

L'anàlisi utilitzada en aquest estudi se centra en la metilació de l'ADN , que són patrons característics presents a l'ADN tumoral. Aquests patrons no sols indiquen la presència de la malaltia, sinó que també proporcionen pistes sobre el seu origen. Gairebé la meitat dels resultats positius corresponien a tumors a les etapes primerenques de la malaltia.

Tot i els casos de resultats falsos positius i falsos negatius que es van registrar a la investigació, els científics van arribar a la conclusió que aquest estudi demostra la "viabilitat clínica" d'aquestes proves. Tot i això, reconeixen que es necessitaran més investigacions per avaluar la "seguretat, utilitat i eficàcia clínica" d'aquestes proves com a estratègia de detecció del càncer.