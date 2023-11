Foto / @EP

Les llargues llistes d'espera són un dels problemes més importants del país. El Govern va implementar el febrer del 2021 un pla per atendre les persones dependents, però no està donant els fruits esperats. La meta era reduir la llista d'espera en 60.000 persones durant aquest any, però en comptes d'aconseguir l'objectiu, el que ha fet ha estat augmentar-la en 17.066 persones més des del desembre del 2022 fins al maig del 2023. Per tant, actualment n'hi ha 350.028 persones en espera.

Aquestes són les dades que es recullen a l' Associació Estatal de Directors i Gerents en Serveis Socials. S'hi indica que la burocràcia i el fet que en més de la meitat de les comunitats autònomes la llista d'espera continuï creixent fan que l'objectiu de reduir a 60.000 persones la llista d'espera sigui inassolible en aquests moments.

Addicionalment, la situació de "llimbe" en l'àmbit de la dependència, que es refereix a les persones que tenen concedida una ajuda però encara estan esperant rebre-la, ha experimentat un increment de 13.272 usuaris, arribant a un total de 190.695 individus en aquesta situació .

Aquestes persones han obtingut una resolució favorable del Programa d'Atenció Individual (PIA) , però encara no han començat a rebre cap assistència. El PIA és el darrer pas en el procés burocràtic abans d'accedir a qualsevol forma de suport per a la dependència. Un cop resolt aquest pas, no hi hauria d'haver endarreriments en el lliurament de l'ajuda, segons aclareixen les fonts consultades.

CATALUNYA ÉS LA COMUNITAT AUTÒNOMA EN LA QUAL MÉS PERSONES EN LLISTA D'ESPERA HAN FALLIT



Pel que fa a la distribució per comunitats autònomes, Catalunya és la regió que registra la quantitat més gran de persones atrapades en aquesta situació d'incertesa, amb un total de 70.430 individus, seguida d'Andalusia (40.590), el País Valencià (17.383) i el País Basc (14.522). D'altra banda, les regions amb menys persones en aquesta situació de "llimbs" en l'àmbit de la dependència són Castella i Lleó (168), Aragó (358), Ceuta i Melilla (380) i Navarra (698).

Tot i això, una dada encara més preocupant és que 123 persones moren diàriament mentre romanen en aquesta interminable llista d'espera, cosa que equival a una cada 12 minuts. Entre el desembre del 2022 i el maig del 2023, un total de 22.311 persones van perdre la vida mentre esperaven ser ateses, de les quals 11.900 tenien reconegut el dret a rebre una prestació i 10.411 estaven en espera de la resolució del seu grau de dependència.

Una vegada més, en analitzar aquestes dades per comunitats autònomes, Catalunya encapçala la llista amb 4.664 morts en la situació de "llimb" de la dependència entre l'1 de desembre del 2022 i el 31 de maig del 2023.

SITUACIÓ LEGISLATIVA DE LES CC.AA.

L?informe també destaca que des de l?inici de l?any, un total de 67.514 persones van poder accedir a algun tipus d?assistència per a la dependència. Això no obstant, l'Observatori Estatal per a la Dependència adverteix que el temps mitjà d'espera per rebre una prestació o servei relacionat amb la dependència és de 324 dies, cosa que representa un incompliment dels terminis establerts per la llei.

La llei en qüestió va ser aprovada fa 16 anys, específicament el desembre del 2006, durant la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. En la disposició final primera, s'estableix que "el termini màxim, entre la data d'entrada de la sol·licitud i la de resolució de reconeixement de la prestació de dependència serà de sis mesos , independentment que l'Administració Competent hagi establert un procediment diferenciat per a el reconeixement de la situació de dependència i el de prestacions", cosa que, vist el que s'ha vist, no està succeint.