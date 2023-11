La protesta del SATSE defensant les condicions dels professionals de la infermeria. Foto: SATSE

La d'infermeria, com tantes altres, és una professió molt vocacional i, a sobre, com passa en molts altres sectors, amb queixes d'estar precaritzada. No és estrany que, tot sovint, sindicats com el SATSE mostrin la seva disconformitat amb les condicions en les quals han de treballar.

I les reivindicacions són àmplies i tenen com a objectiu molts aspectes de la feina, des del nombre de professionals que l'exerceixen fins a la formació que cal per dedicar-s'hi, passant també per qüestions com el salari o altres condicions del dia a dia.

El darrer motiu de queixa ha estat la gestió del procés d’estabilització que s’està fent per part de l’Institut Català de la Salut (ICS), que afectava uns 5.000 professionals del sector. Inicialment, semblava que tots aquests podrien haver obtingut una plaça fixa pels mèrits que havien fet anteriorment, amb contractes no indefinits, però l'ICS ha canviat de postura, anul·lant el concurs de mèrits.

Aquesta decisió va provocar la indignació del sector... fins al punt que centenars de persones s'han manifestat a la porta de la seu de la institució per demanar que els responsables de Salut facin marxa enrere en aquesta decisió. "És un desgavell i continuarem mobilitzant-nos. S’està jugant amb les expectatives laborals i vitals de professionals que ja han demostrat sobradament la seva vàlua", expliquen des de SATSE Catalunya.

ACUSACIONS DE MANCA DE TRANSPARÈNCIA

Més enllà de la reclamació en el fons de la qüestió, els professionals afectats i que van protestar per la decisió també estan decebuts per les formes. De fet, durant la concentració es va llegir un manifest denunciant "la manca de rigor i transparència" que s’ha tingut durant tot el procés.

Per al SATSE, l’ICS s’ha mostrat "reticent i poc compromès amb l’estabilització", fins al punt que recorden que van haver d'arribar al Tribunal Europeu per aconseguir que la institució sanitària convoqués una oposició per reduir la temporalitat entre la seva plantilla.

El procés convocat es va dividir en tres fases, la primera d’elles, un concurs de mèrits dirigit a complir amb el percentatge d’estabilització requerit per la normativa vigent. Posteriorment, l’ICS hauria ampliat l’oferta de places més enllà del que exigeix la Llei.

Ara, denuncien, que a través de "canals no oficials", se’n desdiuen al·legant que ha estat la Direcció General de Funció Pública que, fent una interpretació restrictiva de les normes, obliga a revertir la decisió. “Tot això, sense aportar cap document, cap informe o cap requeriment de la Direcció de Funció Pública” expliquen des del sindicat.

"DEPURAR RESPONSABILITATS I TORNAR A LA FASE 1"

Per tot plegat, el sindicat exigeix a Salut "depurar responsabilitats" i retornar les esmentades places a la fase 1 (concurs de mèrits) de la convocatòria.

SATSE recorda que l’objectiu de la Llei de mesures urgents per reduir la temporalitat a l’administració pública es va redactar per donar estabilitat a les plantilles i que aquest procés "no pot ser aprofitat per consolidar situacions precàries i molt menys amb la manca de respecte que suposen les decisions preses sense cap transparència o justificació real".