Catalunya press alcohol

És veritat que els espanyols consumeixen tant alcohol com diuen? Saben controlar-se? Segons l'últim informe de l' Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) 'Health at a Glance 2023' realitzat amb dades del 2021, Espanya està al capdavant de consum d'alcohol amb 11 litres per persona en població de més de 15 anys , mentre que la mitjana de l'OCDE està en 8,6 litres i els països que més consumeixen per sobre d'Espanya són Latvia i Lituània amb 12 litres per persona.

Tot i això, en la proporció d'adults que han experimentat episodis de consum d'alcohol excessiu, comunament conegut com a "borratxera", Espanya es troba en un 10 per cent, sent dels últims països en el rànquing per sota de la mitjana de l'OCDE , que se situa en un de cada cinc adults amb consum compulsiu (19%) almenys una vegada almenys a 29 països de l'OCDE.

Aquesta proporció té una gran variació entre països, des de menys del 3% de consum excessiu a Turquia fins a més del 30% d'adults a Alemanya, Luxemburg, Regne Unit i Dinamarca.

Així mateix, les dades mostren que a tots els països els homes consumeixen més alcohol que les dones ja que, de mitjana, a l'OCDE el 26 per cent dels homes declaren beure en excés una vegada al mes davant del 12 per cent de les dones .

Encara que les malalties infeccioses van ser la principal causa de mortalitat evitable el 2021, sent responsables del 22 per cent de totes les morts evitables), el 13 per cent de les morts evitables el 2021 es deuen a alcohol i drogues.

Alguns càncers prevenibles mitjançant mesures de salut pública també es troben entre les principals causes de mortalitat prevenible el 2021. Altres causes importants van ser les lesions, com ara accidents de trànsit i suïcidi (17%); infart de miocardi, ictus i altres malalties circulatòries (16%); i algunes malalties respiratòries com la grip i la MPOC (6%).

ESPANYA ÉS EL TERCER PAÍS EN CONSUM DE COCAÏNA

D'altra banda, l'informe mostra, amb dades del 2020, que la cocaïna és una de les drogues estimulants il·lícites més consumides ja que, de mitjana, als 36 països de l'OCDE l'1,2% dels adults declaren haver consumit cocaïna l'any 2020. En aquest període, les taxes de consum de cocaïna més elevades pertanyen a Austràlia amb més d'un quatre per cent, seguida del Regne Unit, Espanya, Canadà, Estats Units i Àustria amb més d'un dos per cent.

Així mateix, les taxes de consum van oscil·lar entre el 0,2% o menys a Israel, Portugal, Turquia i la República Txeca. Els homes eren més propensos a consumir cocaïna que les dones que les dones a tots els països excepte Israel.

A més, a tots els països de l'OCDE l'1,7% dels homes havia consumit cocaïna en els últims 12 mesos, davant el 0,7% de les dones.

MENYS CONSUM DE TABAC PERÒ MÉS 'VAPEO'



Segons les dades del 2021, a Espanya el 20 per cent de la població més gran de 15 anys fuma diàriament, superant la mitjana de l'OCDE que es troba en un 16 per cent, el país més fumador és Turquia amb un 28 per cent i França amb un 25% de fumadors.

Així mateix, els homes fumen més que les dones a tots els països excepte a Noruega ja que, a la mitjana de l'OCDE, el 19,9% d'homes fumen diàriament comparat amb el 12,3% de dones fumadores el 2021.

Tot i això, encara que les dades mostren una reducció del consum de tabac, entre el 2016 i el 2021 s'ha experimentat un augment del vapeig en dos terços dels països de l'OCDE, sent més comú entre la gent jove amb una prevalença d'un 6,1 per cent comparat amb el 3,2 per cent de consum de vaper en població adulta.

Les taxes de vapeig més altes s'han registrat a Estònia i Nova Zelanda (més del 8%) i les més baixes a Suècia, Xile i Àustria (per sota de l'1%). Entre el 2016 i el 2021, el consum habitual de vaping va augmentar en 11 dels 16 països de l'OCDE per als quals es disposa de dades de tendències temporals.

Alhora, el consum habitual de tabac va disminuir en cinc països de l'OCDE, amb la reducció més gran a Finlàndia (4,8 punts percentuals). El consum de tabac és més freqüent entre els joves: el 2021, el 6,1% de les persones entre 15 i 24 anys consumia de mitjana als països de l'OCDE. Tot i que el vapeig es pot utilitzar com a ajuda per deixar de fumar, també s'associa amb la iniciació al tabaquisme.