Un estudi internacional liderat per l' Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) ha confirmat una "forta i clara" associació entre l'exposició a la radiació de les tomografies computaritzades (TAC) en joves i un risc més gran de desenvolupar un càncer de la sang .

Els resultats, publicats a 'Nature Medicine', posen de manifest la importància de seguir aplicant estrictes mesures de protecció radiològica, especialment a la població pediàtrica, segons ha informat ISGlobal, centre impulsat per la Fundació La Caixa.

L'estudi assenyala que els beneficis dels TAC són indiscutibles, però que l'ús generalitzat d'aquest procediment les darreres dècades ha suscitat "preocupació" a la comunitat mèdica i científica pels possibles riscos de càncer associats a l'exposició a radiacions ionitzants, sobre tot en pacients joves.

"L'exposició associada a la tomografia computaritzada es considerava baixa --menys de 100 mGy--, però continua sent superior a la d'altres procediments diagnòstics", ha afirmat la cap del Grup de Radiació de l'ISGlobal i coordinadora de l'anàlisi, Elisabeth Cardis, que ha recordat que estudis previs suggerien un risc més gran de càncer en nens exposats al TAC, però tenien diverses limitacions metodològiques.

Per abordar aquestes limitacions, un grup de clínics, epidemiològics i dosimetristes de nou països europeus va conduir EPI-CT, un estudi internacional coordinat pel Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer (AIRC) i finançat en gran mesura amb fons europeus.

Cardis ha explicat que per fer aquest estudi s'han extret dades dels registres radiològics de 276 hospitals i vincular-los a registres de població de nou països.

DADES D'UN MILIÓ DE PERSONES

A l'estudi es van analitzar dades de gairebé un milió de persones que s'havien sotmès almenys un TAC abans dels 22 anys , i l'equip investigador va calcular, per a cada persona, la dosi de radiació absorbida per la medul·la òssia, que és on produeixen les cèl·lules sanguínies.

En vincular aquesta informació als registres nacionals de càncer, es va poder identificar els que van desenvolupar un càncer de la sang més tard, i el seguiment es va prolongar durant una mitjana de 7,8 anys, encara que per a aquells que es van sotmetre a un TAC als primers anys de la tecnologia, va ser possible controlar la incidència de càncer durant més de 20 anys després del primer TAC.

Els resultats d'anàlisi mostren una "clara" associació entre les dosis totals de radiació absorbides per la medul·la òssia procedents dels TAC i el risc de desenvolupar tumors malignes, tant mieloides com limfoides.

Segons l'estudi, una dosi de 100 mGy incrementa el risc de desenvolupar un càncer de la sang per un factor d'aproximadament tres: d'aquesta manera, una exploració típica avui dia –amb una dosi mitjana d'uns 8 mGy– augmenta en un 16% el risc de desenvolupar aquest tipus de càncers.

"En termes de risc absolut, això vol dir que, per cada 10.000 joves que se sotmeten a un TAC, podem veure al voltant d'1-2 casos de càncer en els dos a 12 anys següents a l'examen", ha afirmat la primera autora de l'estudi i investigadora d'ISGlobal Magda Bosch.

Els autors de l'estudi assenyalen que, per millorar les estimacions de risc en el futur, és important assegurar-se que les dosis i els paràmetres tècnics es recullen de manera sistemàtica i adequada a les clíniques en temps real.

Actualment, més d'un milió de nens se sotmeten cada any a un TAC a Europa i, tot i que les dosis de radiació han disminuït substancialment en els darrers anys, l'estudi subratlla la necessitat de conscienciar la comunitat mèdica i continuar aplicant mesures estrictes de protecció radiològica, especialment a la població pediàtrica.