A Espanya, els testimonis d'una aturada cardíaca inicien la maniobra de reanimació només en un 40% dels casos, una dada que està "bastant per sota" de la mitjana europea, que està al voltant del 58%, segons ha posat de manifest el director de Promoció de la Salut de la Fundació MAPFRE, Antonio Guzmán.

D'altra banda, en 1 de cada 3 casos, aquestes persones inicien la reanimació amb suport telefònic dels centres de coordinació. Així ho ha expressat a la presentació de l'informe 'Registre espanyol de parada cardíaca extrahospitalària 2022', impulsat per Fundació MAPFRE i el Consell Espanyol de Ressuscitació Cardiopulmonar (CERCP), que ha estat declarat d'interès sanitari pel Ministeri de Sanitat.

L´informe, que s´ha donat a conèixer aquest divendres al VI Congrés Nacional del Consell Espanyol de RCP, ha comptat amb la participació d´un total de 18 serveis d´emergències mèdiques, 16 d´àmbit regional i dos d´àmbit municipal, que en conjunt atenen una població de més de 44 milions d'habitants.

"Els països que més reanimació per testimonis realitzen estan al 83%. És a dir, estem pràcticament a la meitat d'aquests països", ha alertat Guzmán. Així mateix, la segona dada que ha destacat és que l'ús dels desfibril·ladors per part dels testimonis a Espanya va ser "únicament" d'un 4% el 2022, també força per sota de la mitjana europea, que està al voltant d'un 28 per cent. De fet, a Europa, el rang va des del 3,8 dels països que menys es fan servir fins al 59%. "Nosaltres estem en aquest percentatge de països que menys es fan servir", ha sostingut.

En aquest sentit, ha assenyalat com a país, Espanya té “un ampli marge de millora”. Així, els principals pilars per revertir aquesta situació són, segons ell, la sensibilització als ciutadans i la formació als nens en edat escolar i crear "un sistema eficaç que salvi vides". "Volem que cada cop hi hagi més ciutadans que sàpiguen com actuar per augmentar les taxes de supervivència després d'una parada", ha afegit.

Així doncs, el 60% de les parades cardíaques succeeix al domicili i només un 15% en presència dels serveis d'emergència, dades que posen de manifest la importància de la formació des d'edats primerenques. En concret, més de la meitat de les parades que succeeixen al domicili (53%) són presenciades per familiars i altres persones.

És un procés més freqüent en homes (71%) i l'edat mitjana en què es produeix és de 63 anys. Només un 2% dels pacients són menors de 16 anys.

Els serveis d'emergències mèdiques aconsegueixen recuperar el pols i traslladar a l'hospital el 31% dels pacients d'atur cardíac fora de l'àmbit hospitalari a Espanya. La supervivència, una vegada assolida l'alta del pacient, és de l'11,4%, dels quals un 9,8% torna a casa en bon estat neurològic.

LA IMPORTÀNCIA DELS PRIMERS MINUTS

En cas de parada cardíaca, els primers auxilis s'han de practicar amb la màxima rapidesa possible. El 23% de les persones que pateixen parada cardíaca són atesos en els primers 8 minuts i més de la meitat (66%) en els primers 15, fet que posa de manifest la importància del temps d'actuació.

Segons els experts, des que es produeix una parada, cada minut que passa representa un 10% menys de probabilitat de supervivència. També assenyalen que la probabilitat de patir dany cerebral és més gran si la parada dura més de 5 minuts sense intervenció.

L'informe també subratlla que, en 6 de cada 10 trucades als serveis d'emergències sanitàries, el pacient estava inconscient, però hi ha altres motius de trucada rellevants en aquest tipus de casos, com ara el dolor toràcic.

LA RCP TRIPLICA LA POSSIBILITAT DE SUPERVIVÈNCIA

"Una RCP bàsica triplica la possibilitat de supervivència del pacient, una xifra que seria més gran si els pacients arribessin en bones condicions", ha manifestat el doctor Fernando Rosell, investigador principal de l'informe, que ha destacat que la parada cardíaca respiratòria extrahospitalària és "un procés temps-dependent en què cada minut de retard en rebre assistència juga en contra de la probabilitat de supervivència, així com de repercutir en la gravetat de les seqüeles”.

Per aquest motiu, el metge del 061 de La Rioja i membre de la Societat Espanyola de Medicina d'Emergències (SEMES) ha fet una crida a la societat, perquè s'impliqui més en l'atenció d'aquests pacients, “especialment als primers minuts i fins que els serveis d?emergència arriben".

Les experiències en altres països han demostrat que com més ciutadans sàpiguen respondre davant d'una parada cardíaca, i més disponibilitat de desfibril·ladors d'accés públic hi hagi, millors seran les taxes de supervivència en cas d'atur cardíac.

Preguntat sobre la "por" de la societat a l'ús d'aquests dispositius, Rosell ha insistit en la importància de "perdre" aquest temor. "L'ús dels desfibril·ladors és absolutament senzill, no comporta cap risc per al pacient, i l'únic que pot fer és salvar-li la vida. Mai farem un ús inapropiat del dispositiu perquè aquest, si no ha de treballar, si no en té que donar la descàrrega, no la donarà. I aquesta idea s'ha de traslladar des de l'escola. Salvar una vida és a les mans dels testimonis, dels familiars i de la formació", ha reblat.

COM ACTUAR



El primer que cal fer davant d'aquesta situació és valorar l'estat de consciència de la víctima, per a la qual cosa caldrà intentar comunicar-s'hi verbalment. En cas de no rebre resposta, se sacsejarà suaument la persona per les espatlles per comprovar si es mou.

En cas negatiu, es demanarà ajuda i es posarà la víctima panxa enlaire per determinar si s'ha aturat la respiració. Després de confirmar que el pacient no respira, cal trucar als serveis d'emergència i començar la RCP com més aviat millor a través de compressions toràciques a un ritme d'uns 100-120 compressions per minut alternant amb respiracions a ritme 30:2.

Si no s'està preparat o no se sent capaç de fer respiracions, es poden realitzar les compressions ininterrompudament. També cal demanar un desfibril·lador automàtic extern (DEA) i utilitzar-lo quan estigui disponible, sense oblidar que la RCP no s'ha d'aturar.

El desfibril·lador analitzarà el ritme cardíac i determinarà si cal administrar una descàrrega elèctrica. Si és així, després de la descàrrega, cal reprendre la RCP immediatament. És important recordar que cal seguir les instruccions del centre de coordinació d'emergències, que és qui proporciona els passos adequats fins que arriben els serveis sanitaris.