Amb dades de més de 15.000 participants a sis països, l'estudi mostra que fins i tot petites alteracions, com ara cinc minuts d'activitat moderada-vigorosa, poden tenir efectes notables. EP

Les malalties cardiovasculars, que fan referència a totes les malalties del cor i la circulació, són la principal causa de mortalitat a nivell mundial. El 2021, va ser responsable d'una de cada tres morts (20,5 milions), sent la malaltia coronària la principal causa de mort. Des del 1997, el nombre de persones que viuen amb malalties cardiovasculars a tot el món s'ha duplicat i es preveu que segueixi augmentant.

Un nou estudi, que sorgeix del consorci internacional Prospective Physical Activity, Sitting and Sleep (ProPASS), recolzat per la British Heart Foundation (BHF) i publicat a l'European Heart Journal, ha estat el primer a avaluar com els diferents patrons de moviment al llarg del dia de 24 hores es relacionen amb la salut del cor.

L'objectiu era descobrir com afecta el cor les diferents accions que es fan a l'activitat diària, i, sobretot, quines eren més perjudicials o beneficioses. Per a l'estudi investigadors de la London's Global University (UCL) al Regne Unit van analitzar dades de sis estudis, que van abastar 15.246 persones de cinc països, per veure com el comportament de moviment al llarg del dia s'associa amb la salut del cor, mesurada per sis indicadors comuns.

Cada participant va utilitzar un dispositiu portàtil a la cuixa per mesurar la seva activitat durant les 24 hores del dia i es va mesurar la salut del seu cor. Els investigadors van identificar una jerarquia de comportaments que componen un dia típic de 24 hores, on el temps dedicat a realitzar activitats moderades a vigoroses proporciona el major benefici per a la salut del cor, seguit d'activitat lleugera, estar dret i dormir en comparació del impacte advers del comportament sedentari.

L'equip va modelar què passaria si un individu canviés diverses quantitats d'un comportament per un altre cada dia durant una setmana, per estimar l'efecte sobre la salut del cor per a cada escenari. En substituir el comportament sedentari, només cinc minuts d'activitat moderada-vigorosa van tenir un efecte notable en la salut del cor.

Per exemple, per a una dona de 54 anys amb un índex de massa corporal (IMC) mitjana de 26,5, per exemple, un canvi de 30 minuts es va traduir en una disminució de 0,64 a l'IMC, cosa que representa una diferència del 2,4%. Reemplaçar 30 minuts diaris d'assegut o ficat al llit amb exercici moderat o vigorós també podria traduir-se en una disminució de 2,5 cm (2,7%) a la circumferència de la cintura o una disminució d'1,33 mmol/mol (3,6 %) a l'hemoglobina glucosilada.

"La gran conclusió de la nostra investigació és que, si bé petits canvis en la forma de moure's poden tenir un efecte positiu al cor La salut, la intensitat del moviment importa", ha assenyalat el doctor Jo Blodgett, primer autor de l'estudi d'UCL Surgery & Interventional Science i l'Institute of Sport, Exercici & Health.

AQUESTES SÓN LES 'PETITES' ACCIONS QUE RECOMANEN



Així, l'estudi observa que dormir, l'única activitat en què no cal estar en moviment, té efectes més beneficiosos per al cor que estar assegut, una acció que els investigadors defineixen com a sedentària. Així, dormir té més beneficis que estàs assegut sense moure's.

Això no obstant, si es reemplaça dormir per realitzar activitat física d'intensitat lleugera o activitat física moderada-vigorosa, dormir sempre serà menys beneficiosa que qualsevol d'aquestes dues activitats.

Així, el canvi més beneficiós que van observar, i que recomanen, és el de reemplaçar estar assegut per una activitat de moderada a vigorosa, que podria ser córrer, caminar a pas lleuger o pujar escales, bàsicament qualsevol activitat que augmenti el ritme cardíac i que faci respirar més ràpid, "fins i tot durant un o dos minuts".

Els investigadors van assenyalar que encara que el temps dedicat a fer activitat vigorosa era la forma més ràpida de millorar la salut del cor, hi ha maneres de beneficiar persones de totes les capacitats; només que com més petita és la intensitat de l'activitat, més temps es necessita per començar a tenir un benefici tangible.

Fer servir un escriptori de peu durant unes hores al dia en lloc d'un escriptori assegut, per exemple, és un canvi que requereix una quantitat de temps relativament gran, però també és un canvi que podria integrar-se en una rutina de treball amb força facilitat, ja que no requereix temps ni compromís.

També es va descobrir, encara que és una cosa que se sap des de fa temps, que aquells que són menys actius obtenen el benefici més gran en canviar de comportaments sedentaris a altres de més actius.

El desplaçament mínim de qualsevol comportament cap a una activitat moderada o vigorosa per millorar la salut cardiometabòlica va oscil·lar entre 3,8 (HbA1c) i 12,7 (triglicèrids) min/dia.