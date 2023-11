Prova de control de la diabetis / Arxiu

Cada 14 de novembre, el món s'uneix per commemorar el Dia Internacional de la Diabetis , una jornada destinada a conscienciar sobre aquesta malaltia que afecta milions de persones a tot el planeta. La diabetis és una malaltia crònica que es caracteritza per nivells elevats de glucosa a la sang (hiperglucèmia). La glucosa és una forma de sucre que s'obté dels aliments i que serveix com a font d'energia per al cos. La insulina, una hormona produïda pel pàncrees, facilita l'absorció de la glucosa per les cèl·lules per al seu ús com a energia.

Existeixen diversos tipus de diabetis , sent els dos principals la diabetis tipus 1 i la diabetis tipus 2:

Tipus 1: En aquest tipus de diabetis, el sistema immunològic ataca i destrueix les cèl·lules productores d'insulina al pàncrees. Com a resultat, el cos no pot produir la quantitat adequada dinsulina. La diabetis tipus 1 generalment es diagnostica a la infància o adolescència i requereix l'administració diària d'insulina.

Tipus 2: A la diabetis tipus 2, el cos no utilitza la insulina de manera eficient o no produeix suficient insulina per mantenir nivells normals de glucosa a la sang. Aquest tipus de diabetis sol desenvolupar-se en adults , però també pot afectar nens i adolescents. La diabetis tipus 2 està relacionada estretament amb factors d'estil de vida, com ara la dieta poc saludable, la manca d'activitat física i l'obesitat.

A més de la diabetis tipus 1 i tipus 2, hi ha altres formes menys comunes , com la diabetis gestacional (que es desenvolupa durant l'embaràs) i altres tipus específics associats amb condicions mèdiques o genètiques particulars.

El 14 de novembre va ser elegit per honrar l'aniversari del naixement de Frederick Banting , qui, juntament amb Charles Best , va tenir un paper crucial en el descobriment de la insulina el 1921, un avenç que va revolucionar el tractament de la diabetis.

LA DIABETIS A CATALUNYA

Actualment, la xifra estimada de persones amb diabetis a Catalunya ronda les 600.000 persones, segons l'Associació de Diabetis de Catalunya. Aquesta xifra ha anat augmentant de manera gradual en els darrers temps. "Es pot considerar una epidèmia", lamenta Sandra Canudas, gerent d'aquesta associació.

Els motius són diversos, però pel que fa a la diabetis de tipus dos, es deu en gran mesura a la vida sedentària que impera cada vegada més a la societat. Un altre dels motius és l'alimentació, ja que els aliments ultra processats "contenen majors nivells de greixos saturats, sucres i sodi" .

"L'ideal seria una dieta mediterrània, amb productes frescos i de temporada. Tot el que sigui empaquetat, comprat al supermercat no ajuda a una bona alimentació", lamenta Canudas.

El problema és que, amb la inflació persistent a l'economia, la gent es guia cada cop més pels preus a l'hora de comprar, i això pot xocar amb l'elecció sana dels productes que introduïm a la cistella de la compra. "Un dels problemes que notem a l'associació és que menjar sa és car", explica Canudas, però aconsella "evitar els sucres afegits, no fer gaire sal als plats i comprar productes de temporada perquè seran més barats".

EL DIA A DIA AMB UNA PERSONA DIABÈTICA

Viure amb diabetis no és senzill. "Hi ha 40 o 50 decisions diàries que hem de prendre sobre aquesta patologia", explica a CatalunyaPress Iru (Irene Domínguez), una noia de 25 anys a qui li van diagnosticar diabetis de tipus 1 amb 12 anys.

"És una condició que t'afecta en el dia a dia en tots els aspectes. Si durant el dia tenim 5 punts d'energia, la diabetis en necessita 2 i s'ha de saber gestionar. Ens obliga a fer equilibris entre el que mengem, la insulina que ens posem, el temps d'espera que cal...”, explica Iru.

Una de les pitjors coses per a ella va ser haver de punxar-se diàriament per administrar-se insulina, cosa que la va portar a sentir un gran malestar. "A ningú li agraden les agulles, i jo m'havia de punxar 7 vegades al dia. No era una realitat que em fes sentir còmoda i es va reflectir en la meva conducta. Tenia un malestar del qual no m'atrevia ni a parlar", explica la noia .

La part positiva és que no va haver de renunciar a menjar res, simplement va haver d'aprendre a calcular els hidrats de carboni que correspon a cada aliment per així poder ajustar-lo a la seva ingesta calòrica diària. "Necessito més eines o temps per ajustar-me a la realitat que vull viure, però no sento que la diabetis m'hagi limitat en cap aspecte. Sento que puc viure la vida que vull viure, però amb coneixement d'aquesta condició i del meu cos", afegeix .

Finalment, en cas d'haver de donar un consell, seria que parlin "tant del que senten com amb persones expertes o amb altres persones que es trobin en la mateixa situació", i que es permetin sentir totes les emocions que els vinguin a cada moment.