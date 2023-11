L' Hospital de Sant Pau de Barcelona posarà en marxa a finals d'aquest any el cribratge per detectar casos de càncer de pulmó a estadis inicials, dins d'un projecte amb durada inicial de 5 anys.

El projecte Cassandra (Cancer Screening, Smoking Cessation and Respiratory Assessment) és un programa pilot multicèntric impulsat per la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (Separ) i està avalat per 12 societats mèdiques i per 4 associacions i fundacions de pacients.

El centre durà a terme el cribratge en persones d'alt risc, sense símptomes compatibles amb la presència d'aquest tumor i que compleixin els criteris d'inclusió, basats en l'edat i el tabaquisme.

Aquests criteris són tenir de 50 a 75 anys, ser fumador (amb una exposició al tabac acumulada d'almenys 20 paquets/any) o ser exfumador des de fa 15 anys, l'interval de temps on es calcula que el risc de càncer de pulmó es equipara al d'un no fumador.

Hi participen més de 40 centres hospitalaris d'Espanya que estan integrats al Sistema Nacional de Salut (SNS), vinculats almenys a un centre d'atenció primària, i compten amb una Unitat o consulta de deshabituació tabàquica i s'estima que en cinc anys es faran uns 20.000 cribratges en població de risc a Catalunya.