L'estudi l'ha liderat l'Agència Internacional per a la Investigació del Càncer (IARC), en col·laboració amb la Universitat de Viena. EP

En un innovador estudi multinacional, investigadors de l'Agència Internacional per a la Investigació del Càncer (IARC), en col·laboració amb la Universitat de Viena (Àustria), han descobert que un consum més gran d'aliments ultraprocessats s'associa amb un risc més alt de patir càncer i malalties cardiometabòliques, principalment diabetis.

L'estudi, que va ser publicat a començaments de setmana a 'The Lancet Regional Health-Europa', es basa en dades de la Investigació Prospectiva Europea sobre Càncer i Nutrició (EPIC) i hi participen 266.666 homes i dones de set països europeus, on el consum d'aliments ultraprocessats s'estima actualment a més de la meitat del menjar que consumeix diàriament una persona.

S'hi van observar associacions específicament amb productes d'origen animal i begudes endolcides artificialment (per exemple, refrescos, batuts, sucs). Els aliments ultraprocessats són aliments convenients (duradors, llestos per menjar) fabricats industrialment amb ingredients o additius afegits (per exemple, midó modificat, olis hidrogenats) que normalment no estan disponibles als aliments naturals que es preparen a casa.

Alguns exemples són els refrescos, els snacks envasats dolços o salats, la carn processada, els plats preparats congelats o no peribles i els cereals d'esmorzar endolcits.

Els mecanismes pels quals els aliments ultraprocessats poden influir en el risc de malalties cròniques i multimorbiditat no es comprenen completament. Una explicació seria el seu efecte sobre l?augment de pes. L'obesitat representa un important factor de risc de morbiditat i pot iniciar i promoure la progressió cap a multimorbiditat.

Molts aliments ultraprocessats tenen una major densitat energètica (calories per pes o volum) en combinació amb una matriu alimentària alterada que produeix una textura més suau per mastegar menys i retarda la senyalització de sacietat. Tot i això, l'ajust per l'IMC en el nostre model principal va atenuar, però no va anul·lar, l'associació entre les FPU i la multimorbilitat, cosa que implica vies mecanicistes addicionals.

Les dietes amb una alta proporció dels aliments ultraprocessats (UPF) s'han associat amb una menor qualitat nutricional, com una menor ingesta de fibra dietètica i vitamines, i una major ingesta de sucres lliures i greixos saturats. Tot i això, les característiques nutricionals de les UPF poden explicar només parcialment les vies mecanicistes que condueixen a resultats de salut.

L'estudi va observar un consum mitjà d'ultraprocessats per a homes i dones va ser de 413 g/dia i 326 g/dia, respectivament. Això va correspondre a una proporció de 34% kcal i 32% kcal d'UPF a la dieta diària entre homes i dones, respectivament. Després d'una mitjana de seguiment d'11,2 anys, 4.461 participants (39% dones) van desenvolupar multimorbiditat per càncer i malalties cardiometabòliques.

El nombre de primers incidents determinats per a cada malaltia no transmissible (ENT) va ser 21.917 càncers primaris, 10.939 esdeveniments cardiovasculars i 11.322 esdeveniments de diabetis tipus 2. El patró de multimorbiditat més comú va ser el càncer entre persones amb malalties cardiovasculars, amb una taxa bruta d'incidència de 17,1 esdeveniments per 1.000 persones-any, seguit del càncer entre persones amb diabetis tipus 2 i després la diabetis tipus 2 entre persones amb malaltia cardiovascular.

Així, els investigadors van assenyalar que el perill del consum d'ultraprocessats es troba en més de 260 g/dia sense begudes alcohòliques. A partir d'aquí s'associa amb un risc més alt de multimorbilitat de càncer i malalties cardiometabòliques. A més, demanen més precaució quan la ingesta d'aquests productes és d'origen animal i s'acompanya de begudes endolcides artificialment i amb sucre.

Mentrestant, el que és positiu és que l'estudi no va vincular el risc al consum de subgrups com els pans i els cereals ultraprocessats o les alternatives d'origen vegetal. En aquests casos, afirma l'organisme dependent de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), no es van associar amb risc.