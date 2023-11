Un quiròfan. Foto: Europa Press

La sanitat pública ha tornat a assolir el màxim històric de pacients en llista d'espera per a una intervenció quirúrgica no urgent en el conjunt del Sistema Nacional de Salut (SNS), amb 819.964 i el temps mitjà d'espera se situava en 112 dies, segons els dades del Ministeri de Sanitat.

A més, el 17,4% portava inclòs en llista d'espera més de 6 mesos i el volum de pacients amb indicació d'una cirurgia electiva ha augmentat un 9,4% respecte al juny del 2022. El temps mitjà d'espera és similar al del mateix tall de l'any anterior (113 dies) i el percentatge de pacients amb espera superior a 6 mesos ha disminuït lleugerament (2 dècimes) respecte al juny del 2022.

Des de Sanitat afirmen que aquestes dades han anat augmentant acostant-se a les dades de prepandèmia, i recorden que "la pandèmia Covid-19 va provocar la suspensió d'una gran part de l'activitat programada als hospitals el primer semestre del 2020 i una disminució de les indicacions quirúrgiques."

DADES PER COMUNITATS

Per comunitats autònomes, 7 tenen llistes d'espera per sobre de la mitjana nacional (17,55 pacients per cada 1.000 habitants): Cantàbria té una llista d'espera de 16.067 pacients, 28,16 persones per cada 1.000 habitants estan en llista de espera, d'ells el 24,1% fa més de sis mesos que està en llista d'espera i es troba entre les comunitats amb més temps mitjà d'espera amb 142 dies. El segueix La Rioja amb 8.831 pacients, una mitjana de 27,81 pacients per cada 1.000 habitants, a més un 15, 4% fa més de 6 mesos que està en llista d'espera i la mesura de dies són 100.

Astúries els segueix 24.176 pacients i 24,25 pacients per cada 1.000 habitants (7,2% en espera més de sis mesos i 84 dies mesura d'espera); Extremadura amb 23.847 pacients pendents, 23,38 per cada 1.000, 24,8% fa sis mesos i la mesura són 147 dies; segueix Andalusia amb 192.561 pacients en llista d'espera, 23,24 pacients per cada 1.000 habitants; Fa més de 6 mesos que el 25% i el temps mitjà són 139 dies.

A continuació hi ha Catalunya, la Regió de Múrcia i Galícia , amb 172.027, 33.062 i 47.046 persones en llista d'espera i de mitjana 22,44, 21,54 i 17,93 persones per cada 1.000 habitants, 23,7, 21,54 i 3,4% i més de 6 mesos i 131, 88 i 66 dies respectivament.