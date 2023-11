Foto: @EP

Tot i que se sap que les persones que tenen un risc genètic més gran de patir obesitat solen tenir un índex de massa corporal (IMC) més elevat, els investigadors han donat a conèixer un nou enfocament metodològic per esbrinar per què alguns individus són més propensos a guanyar pes que altres per raons no relacionades amb la seva responsabilitat genètica envers l'obesitat, segons un estudi publicat a 'Obesity', la revista de The Obesity Society (TOS).

L'estudi és el primer d'aquest tipus a determinar en una parella de bessons amb grans diferències d'IMC, entre ells, quin dels dos havia adquirit un IMC que es desviava del seu IMC genèticament informat.

"Aquest enfocament nou obre les portes a la revelació dels factors protectors i perjudicials que precedeixen l'augment de pes, oferint valuoses perspectives sobre com les persones poden mantenir un pes saludable", afirma Bram J. Berntzen, doctor de l'Institut de Medicina Molecular de Finlàndia, de la Universitat d'Hèlsinki (Finlàndia), i primer autor de l'estudi.

En investigacions anteriors, els científics havien estudiat parelles de bessons adults monozigòtics i dicigòtics amb grans diferències a l'IMC dins de la parella. Aquests estudis, però, eren transversals i no tenien en compte la predisposició genètica a l'obesitat.

Els estudis anteriors sobre parelles de bessons amb grans diferències d'IMC intraparella tampoc no han establert si el bessó amb més o menys IMC és el que es desvia més de la predisposició genètica. En la investigació actual, els autors van estudiar les trajectòries de l'IMC al llarg de 36 anys en bessons l'IMC dels quals a l'edat adulta primerenca estava per sota, dins o per sobre del seu IMC predit genèticament.

Per sota de la predicció significa resistència davant de l'augment de pes, mentre que per sobre indica susceptibilitat a l'augment de pes abans de la inclusió a l'estudi.

Els investigadors van seleccionar les parelles de bessons de la cohort de bessons finlandesos majors, un grup format per bessons nascuts abans del 1958 i vius el 1974 a Finlàndia. Les enquestes realitzades el 1975 i 1981 es van dirigir a tots els bessons de la cohort, mentre que una enquesta del 1990 es va limitar als bessons nascuts entre 1930 i 1957.

Les dades sobre el genotip es van recollir principalment a partir de finals de la dècada de 1990. Sobre la base dels bessons participants el 1975, 3.227 parelles completes de bessons del mateix sexe (34% monozigòtics) al voltant dels 30 anys tenien dades de genotip.

La recopilació de dades del 2011 es va centrar en bessons nascuts entre 1945 i 1957, dels quals 943 (44% monozigòtics) tenien dades de genotip . La cigositat o les característiques dels bessons es van confirmar mitjançant informació genotípica derivada de mostres de sang. Les característiques personals es van declarar mitjançant un qüestionari. L'IMC també es va comunicar mitjançant mesuraments del pes i l'alçada. L'IMC es va classificar en pes baix, pes normal, sobrepès i obesitat. La puntuació de risc poligènic de l'IMC es va basar en 996.919 polimorfismes comuns de nucleòtid únic.

En parelles de bessons monozigòtics i dicigòtics amb grans diferències d'IMC intraparella, dos terços dels bessons amb un IMC observat superior el 1975 es van desviar per sobre de l'IMC predit, en comparació amb un terç dels bessons amb un IMC inferior que es van desviar per sota la predicció.

Cada individu desviat tenia un germà bessó que seguia la predisposició genètica a l'obesitat. Els individus per sota, dins i per sobre de la predicció el 1975 van assolir, respectivament, el pes normal, el sobrepès i l'obesitat el 2011, amb un augment mitjà de l'IMC de 4,5.

A més, Berntzen va assenyalar que l'IMC dels bessons quan eren adults joves jugava un paper important a l'hora de determinar si aconseguien un pes corporal saludable al cap de 36 anys, ja que tothom sol guanyar pes amb l'edat.

Berntzen afegeix que "per aquest motiu, és vital estudiar les raons de l'augment de pes ja durant la infància, abans que es converteixin en adults joves".

Els estudis futurs podrien examinar les característiques dels nens al llarg del temps, calculant el seu IMC genèticament informat quan arriben a l'edat adulta jove per comprendre els factors que afecten les trajectòries d'augment de pes, afegeix.

Els autors de l‟estudi assenyalen que els factors determinants i les implicacions per a la salut de les trajectòries regulars de l‟IMC en lloc de les trajectòries de l‟IMC enriquit amb PRS requereixen més recerca.